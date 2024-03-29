Altun: 31 Mart 2024 yerel seçimleri Türkiye\'nin demokrasi yolculuğunda önemli bir kilometre taşı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yerel yönetimlerin belirlenmesi amacıyla pazar günü yapılacak seçimler dolayısıyla kaleme aldığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) medyasında geniş yer bulan " Türkiye'de Mahalli İdareler Seçimleri" makalesinde, "31 Mart 2024 yerel seçimlerini, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Altun'un makalesi, başta Halkın Sesi, Vatan, Kıbrıs Türk Haber olmak üzere birçok gazete ve internet sitesinde yayımlandı.
Makalesinde, Türkiye'nin, 1946'da çok partili hayata geçmesinden bu yana düzenli, adil ve şeffaf seçimlerin yapıldığı ülkelerin başında geldiğini belirten Altun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi ihdas edilen kurumlar vasıtasıyla Türkiye'deki seçimlerin bağımsız yargıçlar nezaretinde gerçekleştiğini kaydetti.
Altun, seçim sandığına güven konusunda Türkiye'nin gelişmiş bir siyasal kültüre sahip olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'nin demokratik değerlere bağlılığı ve yerel yönetimlere dair yenilikçi vizyonunu öne çıkaran 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, ulusal ve uluslararası alanda büyük bir önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu seçim sürecinde güvenli ve adil şartlarda yapılan kampanyalar, yerel yönetimlere gösterilen ehemmiyet açısından Türkiye'nin bölgede önde gelen demokratik olgunluğa sahip ülkelerden biri olduğunun nişanesidir. Halkın ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasında birincil muhataplar olan yerel yönetimlerin, çağın şartlarına uygun bir vizyon ve perspektife sahip olmasını çok önemsediğimizi belirtmek isterim. Bu sürecin halkın demokratik katılımıyla birlikte yerel yönetimlerle olan iletişiminin güçlenmesinde etkili bir rol oynadığı kaçınılmaz bir gerçektir."
Altun, adil, şeffaf ve düzenli yapılan seçimlerin modern demokrasilerin en temel unsuru olduğunu vurgulayarak, 14 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Türkiye'nin seçime katılımın en yüksek gerçekleştiği 3. ülke olduğuna işaret etti.
Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Türk halkının demokratik süreçlere katılımını daha etkin sağlayacağının altını çizen Altun, "31 Mart 2024 yerel seçimlerini Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Bu seçimin aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel liderlik vizyonunun güçlenmesinin bir diğer adımı olduğunu düşünüyor ve evrensel açıdan ülkemizin demokratik olgunluğunu ve toplumsal katılımını artıran önemli bir faaliyet olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
"Demokratik değerlerimiz güçlenecek"
Altun, Türkiye'nin sahip olduğu yenilikçi belediyecilik anlayışını farklı kılan olgunun, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma projeleri ile halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi, şeffaf ve vatandaş odaklı yönetimlerle hedeflemesinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu vizyonun ilk adımı ve somut bir örneği olan 1994 yerel seçimleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesini yönetme görevini üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye belediyecilik alanında halkın yaşam kalitesinin artmasına yönelik önemli adımlar atmıştır. 30 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hizmet siyasetini ve vizyonunu sürdürmek, belediyelerimizin temel politik tasavvurunu teşkil etmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki yerel seçimle benzer bir vizyonu ve hizmet anlayışını sürdürmenin ulusal ve uluslararası alanda demokratik değerlerimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü daha da güçlendireceği inancındayız."
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