Alya'nın Tedavisi İçin Bağış Kampanyası Tamamlandı

24.03.2026 14:51
Kırşehir'de SMA hastası Alya Ay için başlatılan yardım kampanyası yüzde 100 başarıya ulaştı.

KIRŞEHİR'de Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Alya Ay (3) için yürütülen yardım kampanyası yüzde 100'e ulaştı. Kampanyanın tamamlanması, Cacabey Meydanı'nda davul zurna eşliğinde balon uçurularak kutlandı.

Kentte yaşayan Bayram ve Miyase Ay çiftinin 2'nci çocukları Alya'ya 2023 yılında henüz 26 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile, kızları Alya Ay'ın tedavisinin Dubai'de özel bir hastanede yapıldığı bilgisi üzerine Kırşehir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Alya için yürütülen yardım kampanyasında 13 ayda tedavisi için gereken 1 milyon 200 bin dolar toplandı. Aile kampanyanın tamamlanması üzerine Cacabey Meydanı'nda kutlama düzenledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Alya ve ailesi, davul zurna eşliğinde gökyüzüne yüzlerce farklı renkte balon bıraktı. Alya Ay'ın, gereken görüşmelerin yapılmasının ardından mart ayının sonunda Dubai'ye gönderilmesi planlanıyor.

'ULAŞILAMAYACAK GİBİ GÖRÜNEN BİR ŞEYE ULAŞTIK'

Kampanya sürecinde yaşadıklarını anlatan Bayram Ay, "Kızım SMA Tip-1 savaşçısı. Yaklaşık 13 aylık bir mücadelemiz vardı. Biz kampanyanın ikinci ayında Kırşehir'e ulaştık. Dedik ki; memleketimizde bu kampanyayı ilerletelim. Sağ olsun ilk başlarda ilerlemeyen kampanyamız, Kırşehir'in devreye girmesiyle, evladını sahiplenmesiyle çok hızlı bir ivme aldı ve bugünlere geldik. Biz bu süreçte stant açarak, konserler ve kermesler yaparak Alya'ya çare aradık ve çok şükür bugün o çareyi bulduk. Ben inşaat işçisiyim, Ankara'da oturuyorum. Bir de oğlum var. Biz, ağabeyine kardeşini yaşatacağımıza söz vermiştik. Kırşehir halkı sağ olsun Alya'yı kendi evladı gibi gördü ve sahip çıktı. Bugün Cacabey Meydanı'nda bu balonları uçurmayı nasip etti Rabb'im. Bizim hayalimiz kızımıza giyemediği ayakkabıyı giydirmekti ama en büyük hayalimiz giyemediği gelinliği giydirmekti. Bir baba için bundan büyük bir hayal yok. Belki birçok insan için ulaşılması zor görünen bir paraydı ama birlik ve beraberlik içinde buna eriştik. Ulaşılmayacak gibi görünen bir şeye ulaştık. Kırşehir halkı sayesinde oldu. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

'BU ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE MUTLULUĞA ÇEVİRDİK'

Alya'nın annesi Miyase Ay ise kampanyanın tamamlanmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Bugün burada çok mutlu bir güne imza attık. Sağ olsun Kırşehir'in sayesinde Alya'nın kampanyasını yüzde 100'e ulaştırdık. Burada çok büyük bir emek var, çok büyük bir mücadele var. Bu mücadelenin sonunu hep beraber bugün burada davul zurna eşliğinde kutladık. Yaşadığımız zorlu bir sürece herkes ortak oldu sağ olsun. Bu ortak zorlu sürecimizi bugün mutluluğa çevirdik. Cacabey Meydanı'nda balonlarımızı uçurduk. Bundan sonraki süreçte inşallah hep beraber yine Alya'nın yürüdüğünü görmek ümidiyle. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Alya'nın tedavi sürecini yakından takip eden iş insanı Mustafa Düger ise kampanyanın tamamlanmasında Kırşehir'deki dayanışmanın önemli rol oynadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Biz Alya'nın bu hedefe ulaşması için bu paraların toplanabilmesi için uzun zamandan beri emek veriyoruz. Ama sadece biz emek vermiyoruz. Bu süreçte bütün Kırşehir emek verdi. Kırşehir'de yaşayan vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bu mücadeleye destek oldu. Bu birlik ve beraberlik sayesinde Alya'nın tedavisi için gerekli olan bedelin yüzde 100'ü tamamlandı. Bugün burada balonlarımızı uçurduk. Bundan sonraki süreçte tedavi süreci başlayacak. O da önemli bir süreç. Daha önce Dubai'deki hastanelerle görüşmelerimiz olmuştu. Ben hala oradaki yetkililerle görüşüyorum. Ne zaman gelelim, süreci nasıl tamamlayalım diye. Bir aksilik olmazsa bu ay sonunda Alya'yı Dubai'ye göndermiş olacağız. Tedavi süreci başlayacak ve en kısa sürede tedavisi tamamlanıp Türkiye'ye dönmesini umut ediyoruz."

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:39:12. #7.12#
