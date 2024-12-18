Alzheimer Hastası 76 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

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Bolu'nun Gerede ilçesinde 13 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki Alzheimer hastası ormanlık alanda ölü bulundu.

Demircisopran köyünde yaşayan ve 5 Aralık'ta kayıp ihbarı yapılan Mustafa Aslan (76) için AFAD, Gerede Jandarma Komutanlığı, UMKE, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Jandarma ekipleri, Karacadağ köyü mevkisindeki ormanlık alanda Aslan'ın cansız bedenini buldu.

Gerede Kaymakamı Fatih Kaya'nın da yaşlı adamın cenazesinin bulunduğu bölgeye gittiği öğrenildi.