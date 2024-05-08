Amasra Maden Faciası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Amasra Maden Faciası Davası Devam Ediyor

Amasra Maden Faciası Davası Devam Ediyor

TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 işçinin davası devam ediyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın yedinci oturumu başladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra müştekiler, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve avukatlar duruşmada hazır bulundu. Davanın devamında patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığı ve TTK ve bilirkişi raporlarına karşı tarafların beyanları incelenecek.

08.05.2024 11:05
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle, geçen yıl 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz, 16-18 Ekim, 15-17 Kasım ve bu yıl 13 Şubat'ta yapılan duruşmaların ardından davanın yedinci oturumu başladı.

Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili TTK ve bilirkişi raporlarına karşı tarafların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Daha önceki duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekilerin ifadeleri alınmış, dosya kapsamında toplam 158 tanık dinlenilmişti.

Bu arada duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, davanın herkesin davası olduğunu belirterek, "Bu acı sadece Amasra'nın sadece Bartın'ın acısı değildir. Biz Soma'yı yaşadık, Kozlu'yu yaşadık. Tüm Türkiye'de her gün, her gün işçilerimiz hayatını kaybediyor. Bu hepimizin acısı, o yüzden de bu davaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız." dedi.

Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu zanlılar arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu 4 sanık hakkında iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulan iddianamede, diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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