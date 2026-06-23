Amasya'da 1 Ton Atık Çıkarıldı - Son Dakika
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Amasya'da 1 Ton Atık Çıkarıldı

Amasya\'da 1 Ton Atık Çıkarıldı
23.06.2026 14:43
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Amasya'da kötü koku sonrası evden 1 ton evsel atık ve kullanılmayan eşya çıkarıldı.

AMASYA'da kötü koku sonrası girilen evden yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı.

Olay, Bahçeleriçi Mahallesi Sebil Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki daireden yayılan kötü koku sonrası adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi. Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı. Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp, kullanılamaz eşya ve çeşitli atık malzeme kontrollü şekilde dışarıya çıkarılıp, hidrolik sıkıştırmalı çöp araçlarıyla götürüldü.

Kaynak: DHA

Belediye, 3. Sayfa, Amasya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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