Amasya'da Çiçek Bamyası Hasadı Etkinliği

11.08.2025 15:55
Taşova'da çiçek bamyası hasadı için etkinlik düzenlendi, çiftçilerin emeği vurgulandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, coğrafi işaretli "Amasya çiçek bamyası"nın hasadı için etkinlik düzenlendi.

İlçeye bağlı Dereli köyünde düzenlenen etkinlikte, Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Taşova Kaymakamı Salih Kartal ve diğer yetkililer bamya tarlasında ilk hasadı yaptı.

Bakan, burada yaptığı açıklamada, il genelinde 4 bin 600 dekarda çiçek bamyası üretildiğini söyledi.

Çiçek bamyasının başta Taşova ilçesi olmak üzere Amasya için çok değerli bir ürün olduğunu vurgulayan Vali Bakan, şunları dile getirdi:

"Çiçek bamyasının hasadı için emekçi çiftçi ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Türkiye'deki üretimin yaklaşık yüzde 58'lik bölümü Taşova ilçemizden karşılanmakta. Bu ürün her sabah çiftçilerimiz tarafından çiçek halinde toplanıyor ve en önemlisi günlük olarak toplanıyor. Bu üründe çok büyük emek var, emeğin karşılığını alan çiftçilerimiz var ve emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlular. Yaklaşık olarak 4 bin 600 dekar alanda çiçek bamya üretimi yapılmakta. Bütün çiftçilerimizi ve Taşova ilçemizi tebrik ediyorum. Bunun çok güzel ekonomik getirisi var ve ayrıca ilçemizde çiçek bamya borsası da bulunmakta. Çiftçilerimizin de bu ürünü üretmeye devam etmelerinden dolayı son derece memnunum."

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise "Çiçek bamyası hem Taşova ilçemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir gelir kaynağı. Ayrıca hem lezzetli hem de sağlıklı olan çiçek bamyasının Türkiye'deki en büyük üretiminin yapıldığı ve üçte ikisinin üretildiği bölgedeyiz. Konya'da bamya çorbası, Amasya ve bazı bölgelerde bamya yemeği olarak bilinen ve sofraların vazgeçilmezi bamya burada bu şekilde üretiliyor. Çiftçiliğin her noktasında ayrı bir zahmet var ama bamyada da ayrı bir emeğin olduğunu görüyor ve saygı duyuyoruz." diye konuştu.

"Cenazen olsa dahi gelip bamyayı toplayacaksın"

Bamya üreticisi Mustafa Atılgan da her gün saat 05.00'te tarlaya geldiklerini belirterek, "Yaklaşık olarak 40 yıldır çiftçilik yapmaktayım. Daha önceden tütün üretimi yapmaktaydım son 5 yıldır çiçek bamyası üretimi yapmaktayım. Çiçek bamyasının nisan ayı ortalarında ekimini yaparız ve mayıs ayında ise çapasını yaparız. Topladığımız bamyaları akşama kadar ipe dizeriz ve bir battaniyeye sararak çiçeğini dökeriz. Bamya üretimi meşakkatli bir iş, cenazene bile ağlayamazsın, cenazen olsa dahi gelip bamyayı toplayacaksın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

