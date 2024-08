Amasya'da coğrafi işaretli çiçek bamyası hasadı düzenlendi

Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde, coğrafi işaretli "Amasya çiçek bamyası"nın hasadı için etkinlik düzenlendi.

İlçeye bağlı Belevi köyünde düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova Kaymakamı İmran Demirel ve diğer yetkililer bamya tarlasında ilk hasadı yaptı.

Vali Doruk, burada yaptığı açıklamada, il genelinde 5 bin 500 dekarda çiçek bamyası üretildiğini söyledi.

Çiçek bamyasının başta Taşova ilçesi olmak üzere Amasya için çok değerli bir ürün olduğunu vurgulayan Doruk, "Getirisi çok kıymetli olan bir ürün. Gerçekten değişik şekillerde, hatta bazı illerde düğün çorbası, düğün yemeği olarak kullanılan bir ürün. Dolayısıyla çok ciddi talep görüyor. Çiçek bamyası dediğimiz bamyada, aynı zamanda coğrafi işaret tescili var. Bereketli bir ürün." diye konuştu.

Ürünün hasadının oldukça zahmetli olduğuna işaret eden Doruk, şunları dile getirdi:

"Zahmetli bir iş olduğu için çok geniş alanlarda da yapılamıyor. Aile işletmesi olarak yapılıyor. O manada da toplumun tabanına yayılması bakımından ve bir aile geliri olarak da çok kıymetli bir ürün. İlimizde 5 bin 500 dekar alanda yapılıyor. Verim olarak hasat döneminde sabahları toplanmak zorunda, çok zahmetli sonraya kalınca verimini kaybediyor. Geliri de yüksek bir ürün. İlimizin ekonomisine yaklaşık 350 milyon lira gibi katkısı var. 60-70 kilogram gibi dekar başına üretim yapılıyor, bu da demek ki dekar başına 60-70 bin lira getirisi var. Verim de güzel görünüyor, bereketli kazançlar diliyorum."

Milletvekili Haluk İpek de bamya hasadının hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

İpek, "Taşova ilçemiz önemli miktarda çiçek bamyası üretiyor, Konya ve Kayseri'de tüketilen çiçek bamyası buradan gidiyor. İnsan sağlığı ve Türk mutfağının önemli bir yemeğidir bamya, hem insanın bağırsak florası hem de insanın midesinin daha iyi çalışması için, kemik yapısı ve kıkırdak için yani insan sağlığı için çok önemli ve bu yüzden de çokça tüketiliyor." dedi.

Çiçek bamyası üreticisi Merve Namlı da her gün saat 05.00'te tarlaya geldiklerini belirterek, "Çiçek bamyası üretmek çok zahmetli, her sabah tarlaya geliyoruz ve bamyalarımızı topluyoruz. Topladığımız bamyalarımızı akşama kadar iplere tek tek diziyoruz, bir müddet sonra çiçeklerini döküyoruz. Şu an kurutulmuşunun kilogram fiyatı 1050 lira civarında. Yöremiz insanının dediği gibi çiçek bamyası, üreten kişiyi düğünde güldürmez, cenazede ağlatmaz çünkü her gün tarlaya gelip bamyayı toplamak zorundasın. Yaklaşık olarak altı ay kadar hasadı devam ediyor, yağmur çamur demeden günlük geliyoruz. Çiçek bamya üretmesi çok zahmetli ancak bu ürünü yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.