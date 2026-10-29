Amasya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103'ncü yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Amasya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103'ncü yılı coşkuyla kutlandı

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Amasya\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 103\'ncü yılı coşkuyla kutlandı
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TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü, Amasya’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, Amasya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Amasya Valisi Önder Bakan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tören, Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen geçit töreniyle devam etti. Törene Vali Önder Bakan'ın yanı sıra, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Amasyalıların da büyük ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, törene katılanları selamlamasıyla sürdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve gösterilerin ardından geçit töreni sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile korteji selamladı.

"CUMHURİYET, BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞUNUN HİKAYESİDİR"

Amasya Valisi Önder Bakan törende yaptığı konuşmada, "Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin bağımsızlık iradesini bütün dünyaya ilan ettiği, kendi kaderine sahip çıkarak geleceğini kendi elleriyle şekillendirdiği büyük bir tarihi dönüm noktasının 103'üncü yıl dönümünü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı büyük bir gurur ve heyecanla kutlamak için bir aradayız. Bugün yalnızca bir bayramı kutlamıyor; yokluklar içinde bağımsızlık mücadelesi veren, esareti reddederek ayağa kalkan ve milli iradesini Cumhuriyet'le taçlandıran bir milletin azmini, kararlılığını ve tarihi yürüyüşünü selamlıyoruz. Cumhuriyetimizin hikayesi, bir milletin yeniden doğuşunun, bağımsızlığını koruma kararlılığının ve kendi geleceğini belirleme iradesinin hikayesidir. Bu büyük hikayenin en önemli sayfalarından biri de hiç şüphesiz Amasya'mızda yazılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 12 Haziran 1919'da Amasya'ya gelişiyle şehrimiz, Milli Mücadele'nin en önemli kararlarına ev sahipliği yapmıştır. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını ve geçmişten günümüze bu topraklar uğruna canlarını feda eyleyen aziz şehitlerimiz ile fedakar gazilerimizi de rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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