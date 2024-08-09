Amasya'da Jandarma Dolandırıcılığı: 131 Bin 600 Lira Değerinde Altınlar Çalındı

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Amasya'da kendilerini jandarma olarak tanıtıp telefonla aradıkları kadının 131 bin 600 lira değerinde altınlarını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların kendilerini arayan şüphelilerin, "Kimlik bilgileriniz ele geçirildi" diyerek dolandırıcılık yapmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu dolandırıcıların Kızseki köyünde yaşayan Semiha Ç'den bu yöntemle 131 bin 600 lira değerinde ziynet eşyası aldıklarını belirleyen jandarma ekipleri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Amasya'da olduklarını belirlediği şüpheliler Abdulkadir A. (20) ile İbrahim Y'yi (20) kuyumcuda ziynet eşyası bozdururken suçüstü yakaladı.

Dolandırıcıların üzerinde yapılan aramalarda 5 çeyrek altın ve 20 gram altın, bilezik, altın küpe ve bir miktar para ele geçirildi.

Ziynet eşyasını polisten teslim alan Semiha Ç, polislere teşekkür ederek, "Komutanım diye beni kandırdılar yoksa ben inanmazdım. 'Telefonunuz bazı şeylere karışmış, o yüzden araştıracağız, bir kadın ölmüş sizin üstünüze kalacak yoksa' dedi. 'O kadının çalınan ziynet eşyası sizinkilerle uyuşuyor mu, evinizde ne var ne yok' diye sordu. Ben de bunları gösterdim." diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.