Amasya'da Polislere İleri Sürüş Eğitimi Sertifikası - Son Dakika
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Amasya'da Polislere İleri Sürüş Eğitimi Sertifikası

Amasya\'da Polislere İleri Sürüş Eğitimi Sertifikası

Motorize trafik ekipleri ve yunus timleri, ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayarak görevlerine başladı.

13.11.2024 16:50
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Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize trafik ekipleri ve yunus timleri eğitim sertifikalarını alarak görevlerine başladı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlen programda, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 9 trafik polisi ve 19 yunus timi polisi için sertifika töreni düzenlendi.

Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, burada yaptığı konuşmada, motosikletli polis timlerinin, asayiş ve güvenliği sağlamak için gece, gündüz çalıştıklarını söyledi.

Polis ekiplerinin düzenlenen eğitimlerle güçlerine güç kattığını ifade eden Saraç, "Polislerimizin niteliklerinin artırılması, sürüş becerilerinin geliştirilmesi hem görevin daha etkin yapılmasına hem de şehrimizin güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bu noktada bu eğitimlerimiz bizim için son derece önemli. İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde bu eğitimi gerçekleştirdik. Başarılı olan arkadaşlarımıza sertifikalarını verdik. Bu eğitimlerimiz kesintisiz olarak devam edecek" diye konuştu.

Eğitimlerini tamamlayan polisler program sonrası görevlerine başladı.

Kaynak: AA

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