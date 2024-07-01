Amasya'nın Taşova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İran uyruklu J.Z'nin kullandığı 94 AD 184 plakalı tır, Yolaçan mevkisinde A.K'nin kullandığı 41 AIG 097 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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