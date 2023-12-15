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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Amasya'da düzenlenen 'Duman-05' adlı operasyonda 14 şüpheli uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 9 mm tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği, 5 gram esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Amasya\'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
15.12.2023 - 11:28,  Güncelleme: 11:29
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AMASYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün uyuşturucu satışlarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyon düzenledi. 15 gözaltı kararının verildiği operasyonda, 2 mahalle ile 6 köyde belirlenen adresler arandı. 44 personel ile 1 narkotik arama köpeği 'Puslu'nun katıldığı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. M.B. adlı şüpheli aranırken, operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 9 mm tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği, 5 gram esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından 13 şüpheli, serbest bırakıldı; 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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