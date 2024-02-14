Amasya Müftüsünden Filistin çıkışı: "Ülkemizde Filistin'de savaş bitmiş gibi hava var, Batı davaya daha çok sahip olmaya başladı"
AMASYA - Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliama karşı tepkilerin kararlılıkla sürmesine yönelik çağrı yaptı. Batılı ülkelerde tepkilerin giderek yükseldiğine işaret eden Müftü Ayvaz, "Son zamanlarda bütün Müslüman dünyada ve özellikle ülkemizde Filistin'de savaş bitmiş, her şey hallolmuş, mücadelemiz sona ermiş gibi bir hava var" dedi.
"İsrail vahşeti o oranda artırmaya çalışıyor"
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu kutsal topraklar için Müslümanların ve insanlığın sorumluluğunun bulunduğunu belirten Müftü Durmuş Ayvaz, "Son zamanlarda bütün Müslüman dünyada ve özellikle ülkemizde Filistin'de savaş bitmiş, her şey hallolmuş, mücadelemiz sona ermiş gibi bir hava var. Tam tersi İsrail sahip olduğu güçlerle Gazze'yi dünya gündeminden çıkartmaya çalışıyor. Ama vahşeti o oranda artırmaya çalışıyor" diye konuştu.
"Batı bu davaya daha çok sahip olmaya başladı"
Batılı ülkelerde insanların Filistin halkına yapılan zulme karşı giderek ses yükselttiğine değinen Müftü Ayvaz, "Batı bu davaya daha çok sahip olmaya başladı. Anneler, duyarlı insanlar Londra, Paris, Münih, Madrid'de dünyanın herhangi bir köşesinde daha fazla ses çıkarmaya, zulme ve haksızlığa karşı gelmeye çalışıyorlar. Ellerinde kırmızı kart var" şeklinde konuştu.
Türkiye'de ve İslam ülkelerinde 7 Ekim'in hemen ardından başlayan tepkilerin aynı tonda sürmesi gerektiğini vurgulayan Ayvaz, "Herkes elinden gelen gayreti gösterecek. Evinde, alışverişinde, boykotunda, söyleminde gösterecek. Filistin devleti kurulup da ümmetin emaneti ehline verilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
Resim sergisi ve sessiz ayakkabı eylemi
Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde Amasya Müftülüğü tarafından düzenlenen programda İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Filistinli için dua edildi. Resim sergisi ve şehit olan masum çocukların geride bıraktığı ayakkabıların hatırlatıldığı sessiz ayakkabı eylemi gerçekleştirildi. Çocuklar Kur'an-ı Kerim ve yazdıkları şiirleri okudu.
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