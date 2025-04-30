Amasya\'da bahar ortasında kar sürprizi

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.
Akdağ Yaylası ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
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