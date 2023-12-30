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Amasya Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü'nden Gazze'ye destek - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü'nden Gazze'ye destek

Amasya Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü, Gazze'de yaşanan zulme ve vahşete dikkat çekmek amacıyla 'Amasya'dan Gazze'ye çığlık okları' etkinliği düzenledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, etkinliğe katılarak Gazze'deki katliama karşı farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı. Programa Vali Yardımcısı Adem Ünal, protokol üyeleri ve akademisyenler de katıldı.

Amasya Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü\'nden Gazze\'ye destek
30.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:43
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Amasya Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü tarafından, "Amasya'dan Gazze'ye çığlık okları" etkinliği gerçekleştirildi.

Programda, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme ve vahşete dur demek için ateşli oklar atıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Gazze'de yaşanan katliama karşı farkındalık yaratmak için üniversitemiz Geleneksel Türk Okçuluk Kulübünün düzenlediği 'Gazze'ye çığlık okları etkinliğine katıldık. Bu okları Gazze'de yaşanan katliama karşı çıkmak için atıyoruz. Oradaki çığlığı duyurmak için bu okları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Adem Ünal, protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA
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