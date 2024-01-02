Amasya Üniversitesi Yazar Sadi Bayram\'a Fahri Doktora Ünvanı Verdi

Amasya Üniversitesi Senatosunca yazar Sadi Bayram'a, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede fahri doktora ünvanı verildiği bildirildi.

Amasya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bayram'ın tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi çevrim içi bağlantıyla katıldı.

Turabi, "Üniversitemiz senatosu, ilgili yönerge kapsamında Türkiye ile ilgili alanında birçok uluslararası yayın yapmış, bilime ve diğer alanlarda verdiği katkılar nedeniyle Sadi Bayram'a fahri doktora ünvanı verilmesi kararını aldı. Kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını, yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayram ise bu ünvana layık görülmesinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Bayram'a fahri doktorluk cübbesi giydirildi.

Törene Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Hasan Yerkazan, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Taşdemir, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İlhami Türkyılmaz ile Sadi Bayram'ın ailesi katıldı.

Yayımlanan yüzlerce makalesi ve 16 kitabı bulunan Bayram'ın, Amasya Üniversitesi Kütüphanesine 8 bine yakın kitap bağışladığı kaydedildi.