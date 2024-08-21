Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti - Son Dakika
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Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti

Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti

Kadıköy'de elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantla kapatılmış halde ölü bulunan amatör müzisyen Çınar Ersanlı'nın evine gelen 2 genç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ersanlı'yla bir süre önce internetten tanıştıklarını ve olay günü içki içmek için toplandıklarını belirten şüpheliler, "Aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu dövdük. Bayıldığını düşündük. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantla kapattık. Sonra evden ayrıldık. Öldüğünü daha sonra öğrendik" ifadelerini kullandı.

21.08.2024 16:02  Güncelleme: 16:05
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İstanbul Kadıköy'de amatör müzisyen, makine mühendisi Çınar Ersanlı'yı öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli cinayeti itiraf etti. Şüphelilerin eve geldikleri anlarda Ersanlı tarafından kapıda karşılandıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ŞEKİLDE BULUNDU

Kadıköy'de 18 Ağustos Pazar günü amatör müzisyen Çınar Ersanlı'dan haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Ersanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantla kapatılmış halde bulunan Çınar Ersanlı'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Amatör müzisyen cinayetinde sır çözüldü! İnternette tanıştığı 2 genç her şeyi itiraf etti

KATİLLERİNİ KAPIDA KARŞILAMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada binanın güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Görüntülerde Çınar Ersanlı'nın kapıda karşıladığı 2 kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Görüntülerde apartman kapısını açan Ersanlı'nın 2 kişiyi karşıladığı görülürken, bir süre sonra 2 kişinin yalnız olarak apartmandan ayrıldığı görülüyor. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip ettiği şüphelilerin, evden ayrıldıktan sonra bir büfeye giderek içki aldıkları görüntülere de ulaştı.

Amatör müzisyen cinayetinde sır çözüldü! İnternette tanıştığı 2 genç her şeyi itiraf etti

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mehmet Ali U.(19) ve Emre E.(26) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüphelilerin tüm detayları anlatarak, cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Çınar Ersanlı'yla bir süre önce internetten tanıştıklarını anlatan şüphelilerin olay günü birlikte içki içmek için toplandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Amatör müzisyen cinayetinde sır çözüldü! İnternette tanıştığı 2 genç her şeyi itiraf etti

"KAVGA SIRASINDA DÖVDÜK"

Mağdurun kendilerini apartman kapısında karşılayarak daireye çıkardığını anlatan şüphelilerin, gecenin ilerleyin saatlerinde alkollün etkisiyle aralarında tartışma çıktığını belirttiği öğrenildi. Şüphelilerin ifadesinde "Aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu dövdük. Bayıldığını düşündük. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantla kapattık. Sonra evden ayrıldık. Öldüğünü daha sonra öğrendik." dedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Kadıköy, 3-sayfa, Kavga, Çınar, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • kuzeyli baba: bir lgbt vakaası gibi görünüyor... 131 4 Yanıtla
    MEHMET GİRGİN GİRGİN: aynen muhtemelen anlaşamamışlar belli 1 0
  • Murat: internetten tanıştınız.!! sonra kapıda karşıladı.!! sonra gece kavga çıktı.! Allah Allah çok şüpheli ifadeler bunlar 76 2 Yanıtla
  • Özgür Çelik: tanımadığın insanları evine çağırmak çok yanlış. kadın erkek farketmez guven sağlanana kadar dışarıda kalabalıkta bulusmakta fayda var 28 1 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: yalan.... başka mevzu vardır 26 1 Yanıtla
  • Emin çetiner: işin içinde başka bi şey var kesin adım gibi eminim 22 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: internetten tanımış yazık 15 0 Yanıtla
  • Çelikk: dünyanın çivisi çıkmış 15 0 Yanıtla

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