Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Haber: Fatoş Sunar

(ANTALYA)- Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül, Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Soykan için Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde tören düzenlendi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopterin yakınındaki boş alana düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül, hekim Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Soykan için Antalya'da anma töreni düzenlendi. Törene sağlık çalışanlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde düzenlenen törende sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, hayatını kaybedenler için dua etti.

Törenin ardından pilot Tamer Gönül, memleketi İzmit'e gönderildi. Dr. Cengiz Coşkun ve teknisyen Selçuk Soykan, öğle namazına müteakip Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.