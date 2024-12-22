Ambulans Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları Memleketlerine Uğurlandı - Son Dakika
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Ambulans Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları Memleketlerine Uğurlandı

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Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 sağlık çalışanı için cenaze töreni düzenlendi. Pilotlar ve sağlık personeli, tören sonrası memleketlerine gönderildi.

22.12.2024 20:42  Güncelleme: 21:06
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(MUĞLA) – Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düştüğü olayda hayatını kaybeden Pilot Bayram Çiçek, Pilot Tamer Gönül, hekim Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Soykan, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze törenleri için memleketlerine uğurlandı.

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düştüğü olayda hayatını kaybeden 4 kişi cenaze törenleri için memleketlerine uğurlandı.

Bugün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek için havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşmüş ve kazada iki pilot, bir doktor ve bir sağlık personeli hayatını kaybetmişti.

Olayda hayatını kaybeden Pilot Bayram Çiçek, Pilot Tamer Gönül, hekim Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Soykan, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze törenleri için memleketlerine uğurlandı. Pilotlar Bayram Çiçek ve Tamer Gönül için Adli Tıp Kurumu'nda Aksaz Deniz Üs Komutanlığı tarafından askeri tören düzenlendi.

Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim katıldı.

İlk olarak sağlık personellerinin cenazeleri teslim edildi

Tören öncesinde, Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Soykan'ın naaşları Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak yakınlarına teslim edildi. Acılı aileler, cenazelerin ardından gözyaşlarına hakim olamadılar.

Pilotlar için tören düzenlendi

Sağlık çalışanları Coşkun ve Soykan'ın naaşlarının çıkarılmasının ardından pilotlar Bayram Çiçek ve Tamer Gönül'ün cenazeleri için askeri tören düzenlendi.

İki pilotun cenazesi de Türk Bayrağı'na sarılı halde Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı.

Törenin ardından ise hayatını kaybedenler defnedilmek üzere memleketlerine gönderildiler.

Edinilen bilgilere göre; Pilot Bayram Çiçek'in cenazesi memleketi Mersin'de defnedilecek. Pilot Tamer Gönül, hekim Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Soykan ise Antalya'da defnedilecek.

Ambulans Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları Memleketlerine Uğurlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ambulans Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları Memleketlerine Uğurlandı - Son Dakika

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