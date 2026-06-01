Amedspor'da Yeniden Başkan Seçilen Eren: "Ayrımcı Uygulamalara Maruz Kaldık Ama Asla Yılmadık"

01.06.2026 22:03  Güncelleme: 22:28
Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün yeni yönetiminin seçildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Nahit Eren, "Kötü tezahüratlara maruz kaldık. Evet, ayrımcı uygulamalara maruz kaldık ama asla yılmadık. Ne biz yöneticiler bu konuda geri adım attık ne futbolcularımız. İnanın birçok futbolcumuz bu kentte büyümedi. Bu kentin sorunlarını ya da bu ötekileştirmeye daha önce tanık olmadı ama gittikleri statlarda maruz kaldıkları ayrımcılıktan sonra bizler kadar tepki gösterip yaşanan haksızlıklara isyan ettiler" dedi.

Tarihinden ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük, Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri Halide Türkoğlu, Serhat Eren, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, DEM Partili belediye eş başkanları, Amedspor'un eski başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün başkanı seçilen Nahit Eren, 1. Lig'de mücadele ettikleri sırada bir çok ayrımcılığa maruz kaldıklarını dile getirdi.

Ayrımcılığa maruz kalmalarına rağmen yılmadıklarını söyleyen Eren, "Kötü tezahüratlara maruz kaldık. Evet, ayrımcı uygulamalara maruz kaldık ama asla yılmadık. Ne biz yöneticiler bu konuda geri adım attık ne futbolcularımız. İnanın birçok futbolcumuz bu kentte büyümedi. Bu kentin sorunlarını ya da bu ötekileştirmeye daha önce tanık olmadı ama gittikleri statlarda maruz kaldıkları ayrımcılıktan sonra bizler kadar tepki gösterip yaşanan haksızlıklara isyan ettiler. ve bütün bu mücadele bu kupayı bu kente getirdi. Tabii ki A takımının şampiyonluk kupasıydı, Süper Lig kupasıydı. Öte taraftan engelsiz basketbol takımımızın bu kente kazandırdığı başka bir şampiyonluk kupası vardı" diye konuştu.

"KALBİ BİZDEN ATAN HER İŞİN İNSANI BU KULÜBE BİR ŞEKİLDE DESTEK VERDİ"

Diyarbakır'da tüm kesimlerin Amedspor'un başarısı için çaba sarf ettiklerini dile getiren Eren, şunları söyledi:

"Bu kentte her insan, bu kentte her sivil toplum örgütü, bu kentteki her iş insanı Amedspor için bir şeyler yapmaya çalıştı ve yaptı da. Bizi ayakta tutan bu her insanımızın hissettiği sorumluluk bilinciydi. Sadece bu kente de değil. Türkiye'de bulunan her iş insanı, kalbi bizden atan her iş insanı bu kulübe bir şekilde destek verdi. Az evvel bütçemiz arkadaşlarımız tarafından sizlerle paylaşıldı. Dikkat edilirse çok önemli bir kalem vardı. Nitekim Amedspor bir dernek. Amedspor'un en büyük gelir kalemi Amedpor'a gönüllük temelinde yapılan bağışlar. Bu muazzam bir rakamdı. Bütçemizin neredeyse yüzde 70'ini, 75'ini oluşturan bir rakamdı. Bu anlamda Amedspor'a bu toplumun, bu halkın nasıl değer verdiğini gösteren, her şeyle nasıl destek verdiğini gösteren bir tabloydu."

"AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Süper Lig'de Avrupa kuparılarına gitmek için mücadele edeceklerini aktaran Eren, Süper Lig'de çok büyük bütçeli takımlar bulunduğunu, bu kulüplerin 100 yıldır bu ligde mücadele ettiğini belirterek, "Bu ligin en genç takımıyız. Ama hedefimiz bu önümüzdeki sezon da var. Biz Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edeceğiz. Bu kadar iddialıyız. Eğer bir hedefimiz olmazsa, eğer bu konuda önümüze bir hedef koymazsak biz başarılı olamayız. Önümüzde bir hedef var. Bu hedef Avrupa Kupalarına gitmektir. Tabii Avrupa kupalarına gitmek için hepinizin her fırsatta ifade ettiği üzere bu kulüp kurumsallaşacak. Kurumsallaşmalı" ifadelerini kullandı.

"AMEDSPOR'UN YAKALADIĞI BU BAŞARI HEM TÜRKİYE'DE HEM DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE BÜYÜK BİR ETKİ YARATTI"

Amedspor'un halktan aldığı güçle ayakta durduğunu söyleyen Eren, şöyle devam etti:

"Büyük zorluklarla mücadele etti. Ama hiçbir dönemde renginden, kimliğinden, ilkelerinden ödün vermedi. Vermemeye de devam edecek. Son günlerde Amedspor'un yakaladığı bu başarı hem Türkiye'de hem dünyanın birçok yerinde büyük bir etki yarattı. Aslında sahip olduğumuz bu kamusal gücün farkındayız. Ağır bir sorumluluk. Evet, zaman zaman tedirgin de ediyor. Çünkü muazzam bir kitle Amedspor'dan büyük beklentiler içerisinde. Çokça eleştirildik. Birçoğu haklıydı. Yani 7 aylık süre içerisinde taraftar gruplarımızdan, istişare kurulumuzdan, yönetim kurulunda birlikte çalıştığım arkadaşlarımızdan birçok eleştiri aldık. Bu eleştirilerin hepsi bizi olgunlaştırdı. Evet yeni bir sayfa açıyoruz. Deneyimliyiz, tecrübeliyiz. Biliyoruz zor ama imkansız değil. Bu kent, bu halk çok şey başardı. Amedspor'un yeni hedeflerinde de bu başarıları elde edeceği konusunda zerre kadar kuşkum, şüphem bulunmamakta."

"DEĞER VE KİMLİĞİMİZDE ÖDÜN VERMEDİK"

Toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da taraftarıyla, sivil toplumuyla, yönetimiyle en büyük hedeflerinden birinin Amedspor'un başarısı olduğunu belirterek, takımı ayakta tutmak için idari yönetim kadar finansal yönetimin de bir o kadar önemli olduğunu vurguladı. Kaya, "Eğer biz o yapıyı yani finans yönetimini ve idari yönetimi doğru bir şekilde yönetmezsek yalnızca başarı üzerine tamamen hedeflenen ve geleceği düşünmeden adımlar atarsak liglerde çok örnek var arkadaşlar, bir başarıdan sonra bir daha toparlanamayacak hale gelen birçok kulübü görebiliyoruz, onun için evet değerlerimiz, kimliğimiz ama hakikaten takımın ekonomisi, finansal ve idari yapılanması da bir o kadar önemli" şeklinde konuştu.

AMEDSPOR'UN BORCU 62 MİLYON LİRA

Amedspor'un 62 milyon lira borcu olduğunu anlatan Kaya, "O borcun da içeriğine baktım. 62 milyon altyapı, kadın takımı, esnaf borcunun olmadığı, vergi borcunun olmadığı ve 15 Temmuz tarihli ödemeye bağlanan bir borçtan bahsediyoruz. Bütün kulüpleri aslında sıkıntıya sokan bir önceki sezon yapılan büyük harcamaların gelecek sezona aktarılması sonucunda bir dahaki yönetimin yönetemez hale gelmesiydi. Bugün Amedspor şunu başardı. Bu yılın bütçesini, bu yılın yönetimi kapatacak şekilde 15 Temmuz tarihi itibarıyla yeni gelecek yönetim topladığı, katkı koyduğu bütün bütçeyi kendi yönetimine katıp, gelecek sezonun başarısı için harcayacak. Ben bu anlamda hem bu yönetime hem de bugüne kadar başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaparak kulübe büyük katkılar koyan ve koydukları katkıyı hibe eden tüm başkanlara ve yönetimlerine bu genel kurulda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

