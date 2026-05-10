Amedspor Şampiyonluk Kupasını Aldı… Kulüp Başkanı Eren: "Bu Kulüp Kürt'ün Yaşadığı Her Yerde Bir Sevinç Yarattı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor Şampiyonluk Kupasını Aldı… Kulüp Başkanı Eren: "Bu Kulüp Kürt'ün Yaşadığı Her Yerde Bir Sevinç Yarattı"

10.05.2026 22:07  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig’e yükselen Amedspor'a şampiyonluk kupası Nevruz Parkı’nda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törenle verildi. Kürtçe müzik eşliğinde çekilen halaylarla kutlama yapılan törende konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, “Bu takım, bu kulüp Kürt'ün yaşadığı her yerde bir sevinç yarattı. Bir heyecan yarattı” dedi.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Süper Lig'e yükselen Amedspor'a şampiyonluk kupası Nevruz Parkı'nda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törenle verildi. Kürtçe müzik eşliğinde çekilen halaylarla kutlama yapılan törende konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Bu takım, bu kulüp Kürt'ün yaşadığı her yerde bir sevinç yarattı. Bir heyecan yarattı" dedi.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, şampiyonluk kupasını Diyarbakır'daki Nevruz Parkı'nda düzenlenen törenle aldı.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük, Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Barış Anneleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce taraftar katıldı.

Kupa töreninde konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, saldırılara rağmen Amedspor'un kimliğinden ödün vermediklerini söyledi. Amedspor'un ötekileştirildiğini söyleyen Eren, "Büyük bir şey başardık. Genç başardık, büyük kazandık. Hep birlikte kazandık. Sizler sayesinde kazandık. Birlikte üzüldük, birlikte öfkelendik, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla, asla inancımızı yitirmedik. Sizlere güvendik. Gittiğimiz her yerde bizimleydiniz. Manisa'ya gittiğimizde, 1990'larda buraları terk etmek zorunda kalan insanlarımızın coşkusuyla karşılandık. Hatay'a gittiğimizde vardiyadan zaman bulan çocuklarımız futbolcularımızla bir araya gelip fotoğraf çektirmek için yarışıyordu. Zorlanmadık mı, saldırılara uğramadık mı, ötekileştirilmedik mi? Fazlasıyla ötekileştirildik. Ama asla asla Amedpor kimliğinden ödün vermedik. Rengimizle, coşkumuzla bütün o deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik" dedi.

"BU GEREKSİZ KORKULARINIZDAN, KAYGILARINIZDAN VAZGEÇİN"

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlama mesajlarını da değinen Eren, "Evet, Amedspor şampiyon oldu. Kutlayanlar oldu, kutlamayanlar oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Lakin şunu da herkes bilmeli; bu gereksiz korkularınızdan, kaygılarınızdan vazgeçin. Bu coşku o lige bir renk getiriyor. Bu coşku o lige bir güzellik katacak. Bizden korkmayın. Amedspor, dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır. Kardeşlikten yanadır. Dostluktan yanadır" ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANLARDA YAPILAN HER SALDIRIYA GÖZ GERDİLER"

Süper Lig'e yükselmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Eren, şöyle devam etti:

"Biz birlikte başardık. Birlikte kazandık. Büyük kazandık. Ben öncelikle bu başarının mimarı olan futbolcularımı, futbolcularımızı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Onların neler yaşadığını ben çok iyi biliyorum. Gittiğimiz deplasmanlarda bu kentin direngenliğiyle kendilerine karşı yapılan her saldırıya göz gerdiler. Bir Amedli gibi, bir Mardinli gibi, bir Batmanlı gibi hepsi birlikte mücadele etti. Ben hepsini tekrardan kutluyorum. Teknik heyetimizi kutluyorum. Amedspor'un yıllardır cefasını çeken emekçilerine, çalışanlarına teşekkür ediyorum."

"BU KULÜP KÜRT'ÜN YAŞADIĞI HER YERDE BİR SEVİNÇ YARATTI"

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi Kürtler için bir sevinç yarattığını dile getiren Eren, "Gittiğimiz her yerde şunu söyledik; 'Amedspor çok farklı bir kulüp' dedik. 'Bir takımdan fazlası' dedik. Neden mi? Çünkü bu takımı ayakta tutan bu kentin sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, hak örgütleri, iş insanları. Ben istişare kurulumuza da çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu takım, bu kulüp Kürt'ün yaşadığı her yerde bir sevinç yarattı, bir heyecan yarattı. Bu heyecanı yaşadıkları her yerde hissettiren Rojava'da, Rojhılat'ta, Başur'da, Avrupa'da, Türkiye'nin her kentinde yaşayan her bir halkımıza, insanımıza buradan selam, sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün aramızda olan, olmayanlar var. Bugün bizden uzakta, yürekleri bizimle çarpanlar var. Yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, değerlerimize buradan Nevruz Meydanı'ndan selamlar olsun" şeklinde konuştu.

Eren'in konuşmasının ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne şampiyonluk kupası TFF yetkilileri tarafından verildi. Futbolcuların kupayı havaya kaldırmasıyla coşkulu anlar yaşandı.

DİAGNE ÜLKESİ SENEGAL BAYRAĞIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Amedspor'un Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'ne, 2 Mayıs'ta Iğdırspor ile oynanan maçın ardından saha içinde ülkesinin kırmızı, sarı, yeşil ve ortasında yıldız sembolü olan bayrağını açması üzerine polisin müdahale etmesi tartışmalara neden olmuştu. Diagne, bugün Nevruz Parkı'ndaki şampiyonluk kupa töreninde sahneye ülkesinin bayrağıyla çıktı ve alkışlarla karşılandı.

DTSO BAŞKANI KAYA: BU BAŞARI ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL

Törende, Diyarbakır iş dünyası ve sivil toplum camiası adına konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya da meydanı dolduran taraftarlara "Bugün burada sadece bir futbol başarısını kutlamıyoruz. Bugün birlikte inanmanın, birlikte mücadele etmenin ve birlikte başarmanın sevincini yaşıyoruz" diye seslendi.

Amedspor'un elde ettiği başarının yıllardır verilen mücadelenin sonucu olduğunu ifade eden Kaya, kulübün zorlu süreçlerden geçtiğini ve büyük bedeller ödediğini söyledi. Kaya,  "Çünkü Amedspor'un elde ettiği bu başarı yalnızca sportif bir başarı değildir. Bu başarı Diyarbakır'ın yeniden ayağa kalkma iradesidir. Bu başarı bir kentin umududur. Bu başarı yıllardır içinde büyüttüğü inancın zaferidir. Güçlü kulüpler tesadüfen ortaya çıkmaz. Güçlü şehirler güçlü kurumlar üretir. Güçlü kurumlar ise başarı kültürü oluşturur. Bugün sadece bir takım Süper Lig'e yükselmedi, bugün bir halkın umudu kazandı. Amedspor çok büyük bir hikaye yazdı. ve bu başarı anamızın ak sütü gibi helaldir" diye konuştu.

Kutlamalar konserle sürüyor.

Kaynak: ANKA

Kültür, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amedspor Şampiyonluk Kupasını Aldı… Kulüp Başkanı Eren: 'Bu Kulüp Kürt'ün Yaşadığı Her Yerde Bir Sevinç Yarattı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Çok sinirlendi Sergen Yalçın’ı çıldırtan soru Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı 2 tonu 1 saatte tükendi Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de

12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:26
40 sene sonra gelen şampiyonluk Son düdükle sahaya daldılar
40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:23
Hayvan pazarında silahlı kavga 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:30:57. #7.13#
SON DAKİKA: Amedspor Şampiyonluk Kupasını Aldı… Kulüp Başkanı Eren: "Bu Kulüp Kürt'ün Yaşadığı Her Yerde Bir Sevinç Yarattı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.