Amedspor Şampiyonluk Kupasını Aldı… Kulüp Başkanı Eren: "Bu Kulüp Kürt'ün Yaşadığı Her Yerde Bir Sevinç Yarattı"

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Süper Lig'e yükselen Amedspor'a şampiyonluk kupası Nevruz Parkı'nda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törenle verildi. Kürtçe müzik eşliğinde çekilen halaylarla kutlama yapılan törende konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Bu takım, bu kulüp Kürt'ün yaşadığı her yerde bir sevinç yarattı. Bir heyecan yarattı" dedi.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, şampiyonluk kupasını Diyarbakır'daki Nevruz Parkı'nda düzenlenen törenle aldı.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük, Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Barış Anneleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce taraftar katıldı.

Kupa töreninde konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, saldırılara rağmen Amedspor'un kimliğinden ödün vermediklerini söyledi. Amedspor'un ötekileştirildiğini söyleyen Eren, "Büyük bir şey başardık. Genç başardık, büyük kazandık. Hep birlikte kazandık. Sizler sayesinde kazandık. Birlikte üzüldük, birlikte öfkelendik, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla, asla inancımızı yitirmedik. Sizlere güvendik. Gittiğimiz her yerde bizimleydiniz. Manisa'ya gittiğimizde, 1990'larda buraları terk etmek zorunda kalan insanlarımızın coşkusuyla karşılandık. Hatay'a gittiğimizde vardiyadan zaman bulan çocuklarımız futbolcularımızla bir araya gelip fotoğraf çektirmek için yarışıyordu. Zorlanmadık mı, saldırılara uğramadık mı, ötekileştirilmedik mi? Fazlasıyla ötekileştirildik. Ama asla asla Amedpor kimliğinden ödün vermedik. Rengimizle, coşkumuzla bütün o deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik" dedi.

"BU GEREKSİZ KORKULARINIZDAN, KAYGILARINIZDAN VAZGEÇİN"

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlama mesajlarını da değinen Eren, "Evet, Amedspor şampiyon oldu. Kutlayanlar oldu, kutlamayanlar oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Lakin şunu da herkes bilmeli; bu gereksiz korkularınızdan, kaygılarınızdan vazgeçin. Bu coşku o lige bir renk getiriyor. Bu coşku o lige bir güzellik katacak. Bizden korkmayın. Amedspor, dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır. Kardeşlikten yanadır. Dostluktan yanadır" ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANLARDA YAPILAN HER SALDIRIYA GÖZ GERDİLER"

Süper Lig'e yükselmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Eren, şöyle devam etti:

"Biz birlikte başardık. Birlikte kazandık. Büyük kazandık. Ben öncelikle bu başarının mimarı olan futbolcularımı, futbolcularımızı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Onların neler yaşadığını ben çok iyi biliyorum. Gittiğimiz deplasmanlarda bu kentin direngenliğiyle kendilerine karşı yapılan her saldırıya göz gerdiler. Bir Amedli gibi, bir Mardinli gibi, bir Batmanlı gibi hepsi birlikte mücadele etti. Ben hepsini tekrardan kutluyorum. Teknik heyetimizi kutluyorum. Amedspor'un yıllardır cefasını çeken emekçilerine, çalışanlarına teşekkür ediyorum."

"BU KULÜP KÜRT'ÜN YAŞADIĞI HER YERDE BİR SEVİNÇ YARATTI"

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi Kürtler için bir sevinç yarattığını dile getiren Eren, "Gittiğimiz her yerde şunu söyledik; 'Amedspor çok farklı bir kulüp' dedik. 'Bir takımdan fazlası' dedik. Neden mi? Çünkü bu takımı ayakta tutan bu kentin sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, hak örgütleri, iş insanları. Ben istişare kurulumuza da çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu takım, bu kulüp Kürt'ün yaşadığı her yerde bir sevinç yarattı, bir heyecan yarattı. Bu heyecanı yaşadıkları her yerde hissettiren Rojava'da, Rojhılat'ta, Başur'da, Avrupa'da, Türkiye'nin her kentinde yaşayan her bir halkımıza, insanımıza buradan selam, sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün aramızda olan, olmayanlar var. Bugün bizden uzakta, yürekleri bizimle çarpanlar var. Yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, değerlerimize buradan Nevruz Meydanı'ndan selamlar olsun" şeklinde konuştu.

Eren'in konuşmasının ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne şampiyonluk kupası TFF yetkilileri tarafından verildi. Futbolcuların kupayı havaya kaldırmasıyla coşkulu anlar yaşandı.

DİAGNE ÜLKESİ SENEGAL BAYRAĞIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Amedspor'un Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'ne, 2 Mayıs'ta Iğdırspor ile oynanan maçın ardından saha içinde ülkesinin kırmızı, sarı, yeşil ve ortasında yıldız sembolü olan bayrağını açması üzerine polisin müdahale etmesi tartışmalara neden olmuştu. Diagne, bugün Nevruz Parkı'ndaki şampiyonluk kupa töreninde sahneye ülkesinin bayrağıyla çıktı ve alkışlarla karşılandı.

DTSO BAŞKANI KAYA: BU BAŞARI ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL

Törende, Diyarbakır iş dünyası ve sivil toplum camiası adına konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya da meydanı dolduran taraftarlara "Bugün burada sadece bir futbol başarısını kutlamıyoruz. Bugün birlikte inanmanın, birlikte mücadele etmenin ve birlikte başarmanın sevincini yaşıyoruz" diye seslendi.

Amedspor'un elde ettiği başarının yıllardır verilen mücadelenin sonucu olduğunu ifade eden Kaya, kulübün zorlu süreçlerden geçtiğini ve büyük bedeller ödediğini söyledi. Kaya, "Çünkü Amedspor'un elde ettiği bu başarı yalnızca sportif bir başarı değildir. Bu başarı Diyarbakır'ın yeniden ayağa kalkma iradesidir. Bu başarı bir kentin umududur. Bu başarı yıllardır içinde büyüttüğü inancın zaferidir. Güçlü kulüpler tesadüfen ortaya çıkmaz. Güçlü şehirler güçlü kurumlar üretir. Güçlü kurumlar ise başarı kültürü oluşturur. Bugün sadece bir takım Süper Lig'e yükselmedi, bugün bir halkın umudu kazandı. Amedspor çok büyük bir hikaye yazdı. ve bu başarı anamızın ak sütü gibi helaldir" diye konuştu.

Kutlamalar konserle sürüyor.