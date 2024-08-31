AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN 6500 YILLIK KİLYA İDOLÜ ZİYARETE AÇILDI - Son Dakika
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AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN 6500 YILLIK KİLYA İDOLÜ ZİYARETE AÇILDI

AMERİKA\'DAN TÜRKİYE\'YE İADE EDİLEN 6500 YILLIK KİLYA İDOLÜ ZİYARETE AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sonucunda Amerika'dan geri iade edilen 6500 yıllık Kilya İdolü, Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldı. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla düzenlenen törende konuşan Mumcu, eserin açılışını gerçekleştirdi ve kaçakçılıkla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti.

31.08.2024 19:49
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AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN 6500 YILLIK KİLYA İDOLÜ ZİYARETE AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'den kaçırılan ve geçen yıl Amerika'dan geri iade edilen 6500 yıllık Kilya İdolü, Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla Troya Müzesi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Mumcu, "Bakanlığımızın Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün, Kaçakçılık Daire Başkanının ülkemize tekrar anayurduna geri kazandırdığı eserimizin açılışında onun örtüsünü hep birlikte açacağız. Sayın Bakanımızın görev aldığı yıllar içerisinde birçok eseri getirme fırsatı bulduk yurt dışından. O yüzden kaçakçılık konusunda çalışan genel müdürlüğümüze ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii vatanına geri dönen eserlerimizi sergilemek, kültürel mirasımızı, coğrafyamızda yaşam sürmüş tüm medeniyetlere ait eserlerimizi tekrar buraya getirmek bizi son derece mutlu ediyor. Hep birlikte örtüyü açalım ve ziyaretçilerle eserimizi buluşturalım" dedi.

BAKAN YARDIMCISI MUMCU EN KÜÇÜK TARİHİ ESER BAĞIŞÇISIYLA BİR ARAYA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Mayıs ayında Çıplak köyünde bisikletiyle gezerken evinin bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık Alexandria Troas Antik Kenti şehir sikkesi bulan 10 yaşındaki Onur Özcan Çimen ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Mumcu, Çimen'e tablet bilgisayar hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında kordon boyunda düzenlenen açılış kortejine de katıldı. Bakan Mumcu'ya AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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