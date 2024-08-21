Amerikalı Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki Çocukları Kasıtlı Olarak Hedef Aldığını İddia Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amerikalı Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki Çocukları Kasıtlı Olarak Hedef Aldığını İddia Etti

Gazze'de görev yapmış Amerikalı doktorlar, İsrail'in çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını ve bu durumun bir cinayet olduğunu iddia etti. Amerikalı doktorlar, Biden yönetimine İsrail'e silah göndermeyi bırakma çağrısı yaptı ve ABD hükümetinin bu suçlara ortak olmaması gerektiğini belirtti. Demokrat delegeler ise Kamala Harris'ten somut bir Gazze planı istedi.

21.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de yakın zamanda gönüllü olarak görev yapan Amerikalı doktor Feroze Sidhwa, gördüğü manzaranın korkunç olduğunu kaydederek, "Orada bulunduğum her gün kafasından vurulmuş çocuklar gördüm. Bu bir kaza olamaz. Bu, çocukları kasıtlı olarak hedef almaktır. Bu cinayettir." dedi.

ABD'nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de görev yapmış Amerikalı doktorlar ve Biden yönetimine İsrail'e silah göndermeyi bırakması çağrısı yapan Demokrat delegeler, bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Amerikalı doktorlar, gördükleri manzaranın "korkunç ve devasa bir yıkımdan başka bir şey olmadığını" vurguladı.

California'da çalışan ve gönüllü olarak Gazze'de görev yapan Amerikalı doktor Feroze Sidhwa, ilk olarak 2007 yılında işgal altındaki Batı Şeria'ya gittiğini ve o zaman yanında kaldığı Filistinli ailenin hayatının o günlerde dahi çok kötü şartlar altında olduğunu anlattı.

"Gazze şehri tamamen bir felaket"

Sidhwa, "Çatışmalar hakkında çok şey gördüm ancak bir kez Filistin'e gidince bir daha serbest kalamıyorsunuz, onu asla unutamıyorsunuz. Çünkü gördüğünüz şeyler gerçekten öylesine korkunç." dedi.

Bu yıl 25 Mart ile 8 Nisan arasında Han Yunus'un güneyindeki Avrupa Hastanesi'nde görev yaptığını anlatan Amerikalı doktor, "Gazze şehri tamamen bir felaket. Şu anda dünyada kötü bir şeyin olduğunu düşünüyorsanız bilin ki orası Gazze'dir." şeklinde konuştu.

"Yetersiz beslenme ve kıtlık var ve bu tamamen kasıtlı"

Gazze'de bir doktor olarak her gün açlıkla savaşan insanları görmenin dayanılmaz olduğunu kaydeden ve bunun İsrail tarafından kasıtlı yapıldığını vurgulayan doktor Sidhwa şunları söyledi:

"Birincisi, yetersiz beslenme ve kıtlık var ve bu tamamen kasıtlı. Amerikalı senatörler bile bunun böyle olduğunu açıkça söylüyor. İkincisi çocuklar silahla hedef alınıyor. Açıkçası bunu görmeyi beklemiyordum. Pek çok çocuğun öldürüldüğünü biliyordum ancak bunların bombalamalar sonucu olduğunu sanıyordum. Ancak bu durum, kafasından vurulmuş çocukları açıklamıyor. Kelimenin tam anlamıyla orada bulunduğum her gün kafasından vurulmuş çocuklar gördüm. Bu bir kaza olamaz. Bu, çocukları kasıtlı olarak hedef almaktır. Bu cinayettir."

Amerikan yönetiminin böyle bir şeyi destekleyemeyeceğini kaydeden Sidhwa, "ABD hükümeti bunu fonlamamalı, bu kadar açık ve net. ABD hükümeti bu suçlara ortak olmamalı." sözleriyle tepki gösterdi.

Dünyada, İsrailliler hariç kimsenin böyle bir katliamı destekleyemeyeceğini belirten Sidhwa, "Bir keresinde (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, 'ABD bize silah göndermeyi keserse biz de tırnaklarımızla savaşırız' demişti. Tamam, bizim silahlarımızı, paramızı ve hükümetimizin prestijini bir kenara bırakın ve tırnaklarınızla savaşın." ifadelerini kullandı.

"Göğsünden vurulmuş çok çocuk gördüm"

Chicago'da görev yapan ve iki kez Gazze'ye gönüllü olarak giden Amerikalı doktor Tammy Abughnaim de gördüklerini anlatırken büyük acılara tanıklık ettiklerini vurguladı.

Son 6 ayda Gazze'ye 2 kez gittiğini aktaran Abughnaim, İsrailli askerlerin kurşunları, bombalar, şarapnel parçaları ve bina yıkıntıları dolayısıyla ciddi yaralanmış yüzlerce çocuk ve kadını tedavi etmeye çalıştıklarını belirtti.

"İsrail bombalarına hedef olan evlerden gelen yaralıların yüzde 60-70'i çocuklardı." diyen Amerikalı doktor, temmuz-ağustos döneminde son görevinde Han Yunus'ta İsrail askerlerinin gölgesi altında çok zor şartlarda görev yaptığını söyledi.

"Şunu söyleyebilirim ki İsrail askerlerinin kasıtlı olarak hedef aldığı siviller ve çocuklar gördüm, karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm. İsrail mayınlarının mezarlıkta oynayan çocukların üzerinde patladığına tanık oldum." diyen Abughnaim, bir doktor olarak gördüğü yaraların korkunç olduğunu ve ikinci görevinde gördüğü yaraların ilkinden daha da kötü olduğunu vurguladı.

Biden-Harris yönetimine ve Amerikan halkına seslenen ABD'li doktor, "Eğer önceliğiniz sivillerin hayatlarını korumak ve sivil kayıpları azaltmaksa o zaman İsrail'e karşı silah ambargosunu savunmak sizin sorumluluğunuzdur. İster Demokrat olun ister Cumhuriyetçi, doğru olan şey İsrail'i silahlandırmaya son vermektir." şeklinde konuştu.

Demokrat delegeler Harris'ten somut Gazze planı istiyor

Minnesota'dan gelen ve Biden'a oy vermeyeceğini ilan eden bağımsız Demokratların temsilcilerinden Asma Mohammed ise Kamala Harris'in Gazze politikasını somut şekilde kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurguladı.

Mohammed, "Biden yönetimine açıkça şu mesajı gönderiyoruz: Bizim adımıza bizim vergilerimizle İsrail yönetimine tek bir bomba daha gönderilmesini istemiyoruz. Daha geçen hafta Biden yönetimi İsrail'e 20 milyar dolarlık askeri yardıma onay verdi. Bu bombalar Filistinli çocukları, kadınları, erkekleri ve aileleri öldürmek için kullanılıyor." dedi.

Gazze'de ateşkes konusunda ABD yönetiminin söylemlerini samimi bulmadığının altını çizen Demokrat delege, "Hem ateşkes istediğinizi söyleyip hem de ateşkes beklediğiniz insanlara silah göndermeye devam edemezsiniz. Bu tamamen mantıksız." diye konuştu.

Harris'in 22 Ağustos'ta yapacağı konuşmayı beklediklerini anlatan Mohammed, bu konuşmada kendisinden somut bir plan duymayı umduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Kamala Harris, İsrail, Çocuk, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikalı Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki Çocukları Kasıtlı Olarak Hedef Aldığını İddia Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
17:09 Amatör müzisyen evinde ölü bulundu Amatör müzisyen evinde ölü bulundu
17:05 Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu
16:48 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Mahmud Abbas’ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz
16:33 Dursun Özbek, “Peşindeyiz“ demişti İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi Dursun Özbek, "Peşindeyiz" demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi
16:14 Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu
16:09 Ronaldo Georgina Rodriguez’e resmen servet ödeyecek Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 12:59:10. #1.12#
SON DAKİKA: Amerikalı Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki Çocukları Kasıtlı Olarak Hedef Aldığını İddia Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement