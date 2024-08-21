Amerikalı Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki Çocukları Kasıtlı Olarak Hedef Aldığını İddia Etti

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Gazze'de yakın zamanda gönüllü olarak görev yapan Amerikalı doktor Feroze Sidhwa, gördüğü manzaranın korkunç olduğunu kaydederek, "Orada bulunduğum her gün kafasından vurulmuş çocuklar gördüm. Bu bir kaza olamaz. Bu, çocukları kasıtlı olarak hedef almaktır. Bu cinayettir." dedi.

ABD'nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de görev yapmış Amerikalı doktorlar ve Biden yönetimine İsrail'e silah göndermeyi bırakması çağrısı yapan Demokrat delegeler, bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Amerikalı doktorlar, gördükleri manzaranın "korkunç ve devasa bir yıkımdan başka bir şey olmadığını" vurguladı.

California'da çalışan ve gönüllü olarak Gazze'de görev yapan Amerikalı doktor Feroze Sidhwa, ilk olarak 2007 yılında işgal altındaki Batı Şeria'ya gittiğini ve o zaman yanında kaldığı Filistinli ailenin hayatının o günlerde dahi çok kötü şartlar altında olduğunu anlattı.

"Gazze şehri tamamen bir felaket"

Sidhwa, "Çatışmalar hakkında çok şey gördüm ancak bir kez Filistin'e gidince bir daha serbest kalamıyorsunuz, onu asla unutamıyorsunuz. Çünkü gördüğünüz şeyler gerçekten öylesine korkunç." dedi.

Bu yıl 25 Mart ile 8 Nisan arasında Han Yunus'un güneyindeki Avrupa Hastanesi'nde görev yaptığını anlatan Amerikalı doktor, "Gazze şehri tamamen bir felaket. Şu anda dünyada kötü bir şeyin olduğunu düşünüyorsanız bilin ki orası Gazze'dir." şeklinde konuştu.

"Yetersiz beslenme ve kıtlık var ve bu tamamen kasıtlı"

Gazze'de bir doktor olarak her gün açlıkla savaşan insanları görmenin dayanılmaz olduğunu kaydeden ve bunun İsrail tarafından kasıtlı yapıldığını vurgulayan doktor Sidhwa şunları söyledi:

"Birincisi, yetersiz beslenme ve kıtlık var ve bu tamamen kasıtlı. Amerikalı senatörler bile bunun böyle olduğunu açıkça söylüyor. İkincisi çocuklar silahla hedef alınıyor. Açıkçası bunu görmeyi beklemiyordum. Pek çok çocuğun öldürüldüğünü biliyordum ancak bunların bombalamalar sonucu olduğunu sanıyordum. Ancak bu durum, kafasından vurulmuş çocukları açıklamıyor. Kelimenin tam anlamıyla orada bulunduğum her gün kafasından vurulmuş çocuklar gördüm. Bu bir kaza olamaz. Bu, çocukları kasıtlı olarak hedef almaktır. Bu cinayettir."

Amerikan yönetiminin böyle bir şeyi destekleyemeyeceğini kaydeden Sidhwa, "ABD hükümeti bunu fonlamamalı, bu kadar açık ve net. ABD hükümeti bu suçlara ortak olmamalı." sözleriyle tepki gösterdi.

Dünyada, İsrailliler hariç kimsenin böyle bir katliamı destekleyemeyeceğini belirten Sidhwa, "Bir keresinde (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, 'ABD bize silah göndermeyi keserse biz de tırnaklarımızla savaşırız' demişti. Tamam, bizim silahlarımızı, paramızı ve hükümetimizin prestijini bir kenara bırakın ve tırnaklarınızla savaşın." ifadelerini kullandı.

"Göğsünden vurulmuş çok çocuk gördüm"

Chicago'da görev yapan ve iki kez Gazze'ye gönüllü olarak giden Amerikalı doktor Tammy Abughnaim de gördüklerini anlatırken büyük acılara tanıklık ettiklerini vurguladı.

Son 6 ayda Gazze'ye 2 kez gittiğini aktaran Abughnaim, İsrailli askerlerin kurşunları, bombalar, şarapnel parçaları ve bina yıkıntıları dolayısıyla ciddi yaralanmış yüzlerce çocuk ve kadını tedavi etmeye çalıştıklarını belirtti.

"İsrail bombalarına hedef olan evlerden gelen yaralıların yüzde 60-70'i çocuklardı." diyen Amerikalı doktor, temmuz-ağustos döneminde son görevinde Han Yunus'ta İsrail askerlerinin gölgesi altında çok zor şartlarda görev yaptığını söyledi.

"Şunu söyleyebilirim ki İsrail askerlerinin kasıtlı olarak hedef aldığı siviller ve çocuklar gördüm, karnından ve göğsünden vurulmuş çocuklar gördüm. İsrail mayınlarının mezarlıkta oynayan çocukların üzerinde patladığına tanık oldum." diyen Abughnaim, bir doktor olarak gördüğü yaraların korkunç olduğunu ve ikinci görevinde gördüğü yaraların ilkinden daha da kötü olduğunu vurguladı.

Biden-Harris yönetimine ve Amerikan halkına seslenen ABD'li doktor, "Eğer önceliğiniz sivillerin hayatlarını korumak ve sivil kayıpları azaltmaksa o zaman İsrail'e karşı silah ambargosunu savunmak sizin sorumluluğunuzdur. İster Demokrat olun ister Cumhuriyetçi, doğru olan şey İsrail'i silahlandırmaya son vermektir." şeklinde konuştu.

Demokrat delegeler Harris'ten somut Gazze planı istiyor

Minnesota'dan gelen ve Biden'a oy vermeyeceğini ilan eden bağımsız Demokratların temsilcilerinden Asma Mohammed ise Kamala Harris'in Gazze politikasını somut şekilde kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurguladı.

Mohammed, "Biden yönetimine açıkça şu mesajı gönderiyoruz: Bizim adımıza bizim vergilerimizle İsrail yönetimine tek bir bomba daha gönderilmesini istemiyoruz. Daha geçen hafta Biden yönetimi İsrail'e 20 milyar dolarlık askeri yardıma onay verdi. Bu bombalar Filistinli çocukları, kadınları, erkekleri ve aileleri öldürmek için kullanılıyor." dedi.

Gazze'de ateşkes konusunda ABD yönetiminin söylemlerini samimi bulmadığının altını çizen Demokrat delege, "Hem ateşkes istediğinizi söyleyip hem de ateşkes beklediğiniz insanlara silah göndermeye devam edemezsiniz. Bu tamamen mantıksız." diye konuştu.

Harris'in 22 Ağustos'ta yapacağı konuşmayı beklediklerini anlatan Mohammed, bu konuşmada kendisinden somut bir plan duymayı umduklarını belirtti.