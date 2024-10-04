Amman\'da Gazze İçin Gösteri

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Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişinin katılımıyla Gazze Şeridi'ne destek ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun çağrısıyla başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen binlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nahil Meydanı'na yürüdü.

"7 Ekim zaferin müjdecisidir" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, "Ey direniş savaşçısı, bak ve gör. Sana aleni bir şekilde biat ettik" ve "Kassam tekrar geldi" ve "Kılıcı kılıcın yanına koy. Muhammed Dayf'ın adamlarına selam olsun" ve "Ey Hizbullah ve ey Kassam. İntikam, intikam" gibi sloganlar attı.

İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin kapatılması ve 1994'te İsrail ile imzalanan barış anlaşmasının iptal edilmesini talep eden göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "7 Ekim zaferin müjdecisidir" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli öldü, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.