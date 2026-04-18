Amsterdam'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

18.04.2026 19:54
Filistinli Esirler Günü'nde yüzlerce kişi, İsrail’in idam yasasını protesto etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin destekçisi göstericiler, "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını protesto etti.

Dam Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişinin Filistinli esirlerle dayanışma amacıyla düzenlediği gösteride, tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Gösteride yapılan konuşmalarda, "Uluslararası toplumun ve Hollanda hükümetinin İsrail'e desteğinin son bulması gerektiği" mesajı verildi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten'e, seçimlerden önce İsrail karşıtı vaatlerde bulunduğu ve Filistin yürüyüşlerine katılarak oy toplamaya çalıştığı ancak başbakan olduktan sonra İsrail ve ABD'nin yanında yer aldığı gerekçesiyle tepki gösterildi.

Protestocular, daha sonra Müzeler Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Gösteride ayrıca, idam cezasını protesto etmek amacıyla gözleri ve elleri bağlı temsili esirler canlandırıldı.

Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail'in Filistinli esirleri infaz etme planını durdurun" pankartı ile "İdam geri döndürülemez, İsrail'i şimdi durdurun", "Filistinlileri idam eden ama İsraillileri koruyan bir yasa adalet değildir, bu apartheiddir", "Sessiz kalan suçludur" ve "Soykırımı durdur" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Özgür Filistin", "Esirleri serbest bırak", "İsrail terörist ülkesi ve Netanyahu terörist", "Hollanda utan, senin de ellerin kanlı" ve "Soykırımı durdur" sloganları attı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

