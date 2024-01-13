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Amsterdam'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Amsterdam'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Müzeler Meydanı'nda toplanan eylemciler, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin harekete geçmesini beklediklerini dile getirerek, savaşın sonlandırılmasını talep etti. Göstericiler, şehir merkezinden geçerek Dam Meydanı'na yürüdü ve Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar attı. Yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan Starbucks şubesinin önünden geçerken ise İsrail'i boykot etme çağrısı yapıldı. Yürüyüşün sonunda Dam Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı ve binlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Amsterdam\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü
13.01.2024 - 19:43,  Güncelleme: 19:45
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Müzeler Meydanı'nda toplandı.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Grup, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu şehir merkezinden geçerek Dam Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının da yer aldığı gösteride "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan ABD'li kahve zinciri Starbucks, şubesinin önünden geçerken "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.

Gösteride Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla ellerini kırmızıya boyayıp beyaz kefeni anımsatan kıyafet giyen grup, eylemcilerin önünde yürüdü.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunan Hollandalılar ve turistler, slogan ve alkışlarla gruba destek oldu.

İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için Dam Meydanı'na binlerce çift ayakkabı bırakıldı

Yürüyüşün sona erdiği Dam Meydanı'nda Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana binlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Etkinlikte Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun isim ve yaşları okundu.

Kaynak: AA
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Hollanda, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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