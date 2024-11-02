Amsterdam\'da Filistin İçin Protesto

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı ve Filistin'in işgaline zemin hazırlayan 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu'nu protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Hollanda'da her hafta farklı bir kentte Filistin'e destek amacıyla yapılan protestolarda bugün yüzlerce kişi, Dam Meydanı'nda buluştu.

İsrail'in kuruluşuna giden süreci hızlandıran Balfour Deklarasyonu'nun protesto edildiği gösteride eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'de devam eden soykırıma giden yolun Balfour Deklarasyonu ile açıldığını ifade etti.

Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştiren konuşmacılar, Lübnan'a ve Yemen'e sıçrayan savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Göstericiler, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu caddelerden geçerek Müzeler Meydanı'na yürüdü.

"Gazze'ye saldırıyı durdurun" pankartı taşıyan göstericiler, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur" ve "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin ve Lübnan bayraklarının taşındığı gösteride yüzlerce kişi, "Özgür Filistin", "Özgür Lübnan", "Yazıklar olsun Hollanda, elleriniz kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunanlar, slogan ve alkışlarla gruba destek verdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren eylem, Müzeler Meydanı'ndaki konuşmalarla sona erdi.

Balfour Deklarasyonu

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail vatanı oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu desteği Siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektupta, Filistin topraklarında İsrail vatanı oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgedeki halkın haklarına zarar gelmemesinin de sağlanacağı belirtiliyordu.

Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.