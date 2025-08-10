Amsterdam\'daki Formula 1 Sergisi Uzatıldı

AMSTERDAM, 10 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu yıl nisan ayında açılan Formula 1 Sergisi, yoğun ilgi üzerine altı hafta daha uzatılacak. Sergi ziyaretçilere sürükleyici ekranlar, tarihi otomobiller ve sahne arkası görüntüleriyle Formula 1 dünyasını derinlemesine keşfetme imkanı sunuyor.
