Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un Kutuplarda Çektiği Fotoğraflar Visa Pour L'Image Festivalinde Gösterilecek

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Dünyanın önemli gazeteleri, haber ajansları ve dergilerinin üst düzey yöneticileri, fotoğraf editörleri ile foto muhabirlerinin yer aldığı "Visa Pour L'Image" festivalinde Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğraflar gösterime hak kazandı.

Fransa'nın Perpignan kentinde bu yıl 36'ncısı düzenlenecek haber fotoğrafı festivali "Visa Pour L'Image", 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

25 fotoğraf sergisinin yer alacağı festivalde fotoğrafçılık konuları ve sorunlarına ilişkin bir dizi panel ve konferans düzenlenecek.

Festival kapsamında şehrin tarihi noktalarından Campo Santo Manastırı'nda 2-7 Eylül'de fotoğraf gösterimleri yapılacak.

Avrupa kıtasının prestijli habercilik fotoğrafı festivalinde her yıl 1 milyonu aşkın fotoğraf üreten ve en büyük medya kuruluşlarının giderek artan şekilde fotoğraflarına başvurduğu Anadolu Ajansı da yer alacak.

Daha önce Anadolu Ajansı adına birçok kez stant açılan ve Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards"ın da tanıtıldığı festivalde, bu yıl AA Kıdemli Foto Muhabiri Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğrafların gösterimi yapılacak.

"Visa Pour I'Image" festivalinde savaşlardan çevre konularına senenin en önemli olaylarının ele alınacağı gösterim programında Coşkun'un kutup seferlerinde çektiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" başlıklı fotoğraf dosyası, "İklim Değişikliği" başlığı altında gösterimi yapılacak eserlerin arasında yer alacak.

"Hepimiz, kırılgan ekosistemi ve kutup canlılarının eriyen dünyalarını korumak ve bu canlıları geleceğimiz için muhafaza etmekle yükümlüyüz." diyen Coşkun, bu çalışmanın amacını "Doğanın içerdiği uyumlu ve bütünsel mükemmelliğin ve küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı değişimin arkasındaki ses olmaya çalışıyoruz." sözleriyle dile getirdi.

Birçok kez Türkiye'nin Antarktika ve Arktik bölgesinde düzenlediği bilim seferlerine eşlik ederek kutuplarda benzersiz kareler yakalayan Coşkun, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda dördüncüsü düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde ve sekizincisi gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde de yer aldı.

Coşkun, çok sayıda ödüle imza attı

Anadolu Ajansı, dünyanın en büyük haber ajansları ile fotoğrafçılık alanında da rekabet eder hale gelirken foto muhabirlerinin yakaladıkları kareler, dünya basınında geniş yer buluyor ve bir dizi ödüle layık görülüyor.

Anadolu Ajansının başarılı foto muhabirlerinden Coşkun, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen MedFoto-Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda iki ödül almaya hak kazandı.

Coşkun'un "Yavru Deniz Kaplumbağalarının Kara Ölümü" isimli, 2021'de Suriye açıklarında meydana gelen petrol sızıntısı sonrası Hatay sahillerinde deniz kaplumbağası yavrusunu yansıttığı fotoğrafı yarışmanın büyük ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Coşkun, aynı yarışmada "Dünyanın Çöpü Akdeniz'de" isimli fotoğrafıyla "Koruma ve İklim Değişikliği" kategorisinde de ödül kazandı.

Dünyanın önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'ın (POY) Asya kıtası dalı olan POY Asia'da Coşkun'un "Gezgin Kuş Paçalı" isimli fotoğraf serisi ise "Günlük Hayattan Resimli Hikaye" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

AA'nın yapımcılığını üstlendiği ve Coşkun'un yönettiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" isimli belgesel de Toronto Bağımsız Kısa Film Yarışması'nda "En iyi Bağımsız Kısa Film" dalında ödül aldı.

Belgesel, ayrıca Miami Kadın Film Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülüne layık görüldü.