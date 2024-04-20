Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Şırnaklı öğrencileri Ankara\'da ağırladı

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Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnaklı öğrencileri başkentte ağırladı.

Derneğin düzenlediği etkinlikle Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 11 kız öğrenci, Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Dernek yöneticileri ve öğrenciler, program kapsamında önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e geldi. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ata'nın huzuruna çıkan öğrenciler, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi ve merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir programının ardından Millet Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler, görevlilerden kütüphane hakkında bilgi aldı, okuma ve sergi salonlarını gezdi.

"Geleceklerine yön verebilirsek bizden mutlusu yok"

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan, Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlı bütün derneklerin sosyal sorumluluk projelerinde hep öncü olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın yolundan giden bir dernek olduklarını belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"Dernek olarak 2019'da Van Gürpınar Kız Yatılı Bölge Okulu öğrencilerini de misafir etmiştik. İstanbul'daki 1903 Karakartallar Derneği, Uludere'ye giderek bu arkadaşlarımızı ziyaret etmiş, bu okula desteklerini vermişler ve onlarla iletişim içinde olmuşlar ve kalplere dokunmuşlar. Biz de bundan etkilendik. Biz de 'Ne yapabiliriz?' dedik. Kimse kusura bakmasın ama kız çocuklarımız bizim için çok değerli. Onlara bir vizyon katabilirsek, onların geleceğine bir ışık tutabilirsek ne mutlu bize. Eğer geleceklerine yön verebilirsek bizden de mutlusu yok. Bizler de bir gün onları ziyaret ettiğimiz zaman o bölgeyi tanımış olacağız ve bu şekilde kalplerine dokunacağız."

Öğrencilerden Dilvin Yakut, Ankara gezisinde tarihi ve kültürel eserleri görme imkanı bulduklarını, ayrıca Anıtkabir'den çok etkilendiğini belirterek, üniversiteyi Ankara'da okumak istediğini söyledi.

Millet Kütüphanesi'ni de beğendiğini belirten Yakut, Ankara'ya geldiği için mutlu olduğunu dile getirip programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.