Anadolu'dan İzlenimler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Anadolu'dan İzlenimler Sergisi Açıldı

Anadolu\'dan İzlenimler Sergisi Açıldı

İyilik İçin Sanat Derneği'nin düzenlediği sergi, Anadolu'dan 30 genç sanatçının eserlerini sunuyor.

24.10.2024 15:50
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İyilik İçin Sanat Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu'dan İzlenimler" projesinin sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'ye ait Bakırköy Sanat'ta açıldı.

"Anadolu'dan İzlenimler" projesi kapsamında Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren başarılı öğrencileri İstanbul'da konuk edip, sanat etkinliklerine katılımlarını sağlayan dernek, projenin 3. ve 4. dönem çıktısı olarak sergiyi hayata geçirdi.

Önceki yıllarda İstanbul'a gelen genç sanatçı adayları, birçok etkinliği, sanat mekanlarını ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeleri ziyaret etti.

Genç sanatçı adaylarının yaşadığı deneyim ve gözlemlerden ilham alarak ürettiği eserler, Hicran Aksöz küratörlüğünde sergide beğeniye sunuldu.

Proje koordinatörlüğünü Kadir Akyol'un üstlendiği sergide, 24 şehirden 30 genç sanatçının video, resim, heykel, enstalasyon, özgün baskı ve dijital sanat gibi farklı disiplinlerden 44 adet eseri yer alıyor.

"Anadolu'dan İzlenimler" projesinin 3. ve 4. dönemi kapsamında Adıyaman Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Uşak Üniversitesinin güzel sanatlar fakülteleri ile bağlantı kuruldu.

Dernek, güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören başarılı öğrencileri sanat dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında bugüne kadar 48 ilden, 144 öğrenciyi İstanbul'da ağırladı.

Projenin bu ay gerçekleşecek 5. döneminde, 12 ilden 36 öğrenci İstanbul'da misafir edilecek.

Sergi, pazartesi günleri hariç 31 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu'dan İzlenimler Sergisi Açıldı - Son Dakika

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