Anadolu Otoyolu\'nda kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor?

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaşanan kazada otomobil, bariyerlere çarptı. Feci kazada yaralanan baba ve kızı, Sakarya'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

CENAZELERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Coşkun Dinç idaresindeki 68 ADR 024 plakalı otomobilin dün Yeşilyayla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 8 kişiden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gökhan Dinç (36) ve kızı Meva Nur (6) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve kızının cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.