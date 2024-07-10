Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Otoyolda Ankara istikametine seyreden M.G. idaresindeki 11 EP 386 plakalı otomobil, Yukarı Soku Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda kaza: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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