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Anadolu Otoyolu'nda sis etkisi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda sis etkisi

Düzce'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde görüş mesafesini düşürdü. Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu ve bağlantı yolunda da araçlar yavaş ilerledi. Polis ve Karayolları ekipleri, sürücülerin takip mesafesini korumalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Anadolu Otoyolu\'nda sis etkisi
18.12.2023 - 10:01,
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu ve bağlantı yolunda da sis nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

Polis ve Karayolları ekipleri, bölgedeki uygulama noktalarında sürücülerin takip mesafesini korumalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA
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Anadolu Otoyolu, Gölyaka, Ankara, Düzce, Son Dakika

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