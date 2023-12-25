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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Otoyolun Küçük Melen mevkisi ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampalarında sürücüler dikkatli seyretti.
Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü kesiminde de sis etkisini gösterdi.
Polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü - Son Dakika