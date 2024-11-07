Anadolu Otoyolu'nda Sis Nedeniyle Ulaşım Aksadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda Sis Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu\'nda Sis Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Düzce ve Bolu geçişlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler uyarıldı.

07.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis, ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Sinirci, Hacıahmetler, Bataklı Çiftlik, Üçköprü, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde de sis görüldü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda ikaz etti.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Sis Nedeniyle Ulaşım Aksadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:26:57. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Sis Nedeniyle Ulaşım Aksadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.