Anadolu Otoyolunda Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadolu Otoyolunda Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Düzce'de Anadolu Otoyolunda meydana gelen kazada, kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sıkışan sürücüyü çıkardı ancak maalesef hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadükler üzerinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş (31) idaresindeki 48 BA 988 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Semih Şirin idaresindeki 78 YD 827 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Tuba Elitaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı.

İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Elitaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Tuba Elitaş'ın Düzce Pakmaya Anaokulu'nda hizmetli olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolunda Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Düzce, Güvenlik, Acil Durum, Soruşturma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolunda Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:39 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın elini havaya kaldırmak istedi, Aziz Yıldırım izin vermedi Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın elini havaya kaldırmak istedi, Aziz Yıldırım izin vermedi
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:44:32. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolunda Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement