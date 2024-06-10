Anadolu Otoyolunda Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadükler üzerinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş (31) idaresindeki 48 BA 988 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Semih Şirin idaresindeki 78 YD 827 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Tuba Elitaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı.

İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Elitaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Tuba Elitaş'ın Düzce Pakmaya Anaokulu'nda hizmetli olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.