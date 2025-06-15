Kimi 63 yaşında üniversite mezunu oldu kimi de profesör olmasına rağmen bölüm bitirdi

Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı, Açıköğretim Sistemi, Çocuk Üniversitesi ve Tazelenme Üniversitesi'nin mezuniyet töreni gerçekleşti. Törende 63 yaşında mezuniyet coşkusu yaşayan Nebahat Gök, ". Gençliğimde üniversite okuyamamıştım maalesef. İçimde kalan bir ukteydi" dedi

Anadolu Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı, Açıköğretim Sistemi, Çocuk Üniversitesi ve Tazelenme Üniversitesinin, mezuniyet töreni Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan spor salonunda düzenlendi. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğretim görevlileri, çeşitli illerden gelen öğrenciler ve yakınları katıldı. Tören konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim açısından en önemli üniversiteler arasında yer aldığını belirtirken, mezunları tebrik etti.

Mezunlar kep atarak coşkuyla mezuniyetlerini kutladı.

"Üniversite okuyamamıştım maalesef. İçimde kalan bir ukteydi"

Tazelenme Üniversitesi'nde mezun olan 63 yaşındaki Nebahat Gök, "Tazelenme Üniversitesi'nden mezun olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Gençliğimde üniversite okuyamamıştım maalesef. İçimde kalan bir ukteydi bu. Şimdi dört yıllık üniversite bitirdim, Tazelenme Üniversitesi'ni bitirdim çok mutluyuz çok gururluyum. Buraya torunum dahi geldi. Çocuklarım da geldiler, ben onların mezuniyetlerine katılmıştım şimdi de onlar da benim mezuniyete geldiler hatta torunum dahi geldi" dedi.

"40 yılı aşkın süredir Anadolu Üniversitesi bu işin içerisinde"

Karadeniz teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi bölümünden mezun olan ve 2019'dan bu yana Gümüşhane Üniversitesinde görevli olan Profesör Dr. Tufan Çakır, Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Çakır, "Teknik bir elemanım, inşaat mühendisiyim. Acaba Sosyal bilimler alanında bana katkı sağlayacak bir bölüm var mı? Diye düşünürken Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okumaya karar verdim. 40 yılı aşkın süredir Anadolu Üniversitesi bu işin içerisinde. Hem açıköğretimde hem de dijital öğretimde bir marka Anadolu Üniversitesi. Dolayısıyla bu işi yürüten başka üniversiteler de mevcut Atatürk Üniversitesi olsun, İstanbul üniversitesi olsun. Ama bunlar içerisinde en köklü olan Anadolu Üniversitesi. Programlar anlamında da oldukça gelişmiş bir üniversite. Dolayısıyla sizin aracılığınızla Anadolu Üniversitesi ailesine teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.