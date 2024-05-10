Anadolu Üniversitesi Rektörü, Gazze\'ye yapılan saldırılara tepki gösteren öğrencileri ziyaret etti

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla kampüste öğrenciler tarafından kurulan dayanışma çadırını ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Erdal öğrencilerle, Avrupa ile Amerika'daki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla Hukuk Fakültesi önünde kurulan Filistin nöbeti dayanışma çadırında bir araya geldi.

Prof. Dr. Erdal, İsrail'in Gazze'yi hedef alarak başlattığı saldırıları daha sonra tüm Filistin topraklarına yönelik olarak genişlettiğini ve hava saldırılarıyla çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine büyük bir üzüntüyle şahitlik ettiklerini belirtti.

Uluslararası kamuoyundan birçok tepki gelmesine rağmen bu saldırıların hala durmadığını anımsatan Erdal, şunları kaydetti:

"En çok masum sivillerin etkilendiği bu şiddet olaylarına en büyük tepkiler üniversitelerde okuyan öğrencilerden geliyor. ABD ve Avrupa'da gerçekleştirilen öğrenci eylemlerine ise hükümetler adeta İsrail ile işbirliği yaparak şiddetle müdahale ediyor. Ülkemizde ise Anadolu Üniversitesi gibi 81 ilde bulunan bütün üniversite öğrencilerinden ortak bir tepki görüyoruz. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu oturma eylemini destekliyor ve onlarla beraber bu katliamı kınıyoruz."