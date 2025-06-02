Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
02.06.2025 16:39
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Ege Denizi'nde gerçekleşen tatbikatta kaza sonrasında arama kurtarma operasyonları başarıyla icra edildi.

BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ

Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı 2025 tatbikatının ilk safhasında senaryo gereği Türk Arama Kurtarma Bölgesi (AKB) içinde meydana gelen bir kaza sonucunda batmakta olan ticari bir gemiden gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçildi. Kazazedeleri temsilen 3'ü cansız manken ile 4 personel denize bırakıldı. Yardım çağrısı üzerine ilk olarak Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama kurtarma görevi başlatıldı. Havada 6 saat kalabilen CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, operasyonun icrası, geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetim için görev yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçak, bölgeye paraşütle kurtarma botu ve arama kurtarma ihtisaslı personeli bıraktı. Personel tarafından tespit edilen kazazedeler, tek seferde 6 kişiyi kurtarma ve gece görüş kabiliyetine sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarma platformuna alınarak, kurtarıldı. Kurtarma platformunda yer alan bir kazazede de Sahil Güvenlik botuna çıkarıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopterinden vinçle indirilen yüzücü kurtarıcı personel, denizde bulunan bir kazazedeyi helikoptere taşıdı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Tespit edilen 2 kazazede, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterlerce, 2 kazazede de Türk mühendisler tarafından inşa edilen 'TCSG Dost' gemisi tarafından hızlı kurtarma botlarıyla alındı. Gemiye çıkarılan kazazedelere ilk müdahale sağlık personelleri tarafından yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma uçağından paraşütle atılan bot ve arama kurtarma ihtisaslı personel de bir kazazedeyi kurtardı. Senaryonun devamında tespit edilen kazazedeler için Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma uçağı markalama yaptı. Bölgeye arama kurtarma kiti bırakıldıktan sonra kazazedeler, Sahil Güvenlik botundaki yüzücü kurtarıcılarca bota taşındı. Kurtarılan kazazedeler yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık merkezlerine götürüldü. Senaryo gereğince gemide çıkan yangına TCSG Dost ve Sahil Güvenlik botu tarafından su toplarıyla müdahale edilirken, gemi limana götürülmek üzere yedeklendi ve tatbikatın deniz safhası başarıyla icra edildi. Anadolu Yıldızı-2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı deniz safhası, tatbikata katılan unsurların tören geçişi ve protokolü selamlamalarıyla son buldu.

KARA SAFHASI YARIN

Tatbikatın ikinci aşaması yarın İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Senaryo gereği dağa tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak. Kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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