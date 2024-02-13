Güncel

Anavatan Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 33 belediye başkan adayını açıkladı.

Anavatan Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4'ü büyükşehir olmak üzere 6 il ve 27 ilçe belediye başkan adayı belirlendi.

Buna göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Sungur, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erkan Eskiler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nail Kaplı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Polat oldu.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de hafta sonuna kadar Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını belirtti.