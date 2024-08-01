Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu kararlaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu kararlaştırdı

Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

01.08.2024 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, oy çokluğuyla Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"TBMM'nin Genel Kurulu'nun 31.07.2024 tarihli 53. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 03.01.2024 tarihli ve E.2023/12611, Değişik İş. 2024/1 sayılı kararının ekte gönderildiğine dair anılan Daire Başkanlığı yazısının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Kadir Özkaya, İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Yılmaz Akçil'in karşı oyları ve oy çokluğuyla 22/2/2024 tarihinde karar verildi."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Ceza Dairesi, Milletvekili, Yargıtay, Hatay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu kararlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki “150 metre“ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki "150 metre" detayı çarpıcı
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 01:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu kararlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement