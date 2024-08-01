Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu kararlaştırdı

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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, oy çokluğuyla Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"TBMM'nin Genel Kurulu'nun 31.07.2024 tarihli 53. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 03.01.2024 tarihli ve E.2023/12611, Değişik İş. 2024/1 sayılı kararının ekte gönderildiğine dair anılan Daire Başkanlığı yazısının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Kadir Özkaya, İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Yılmaz Akçil'in karşı oyları ve oy çokluğuyla 22/2/2024 tarihinde karar verildi."