Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesinin Erişime Kapatıldığı İddiası Doğru Değil - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesinin Erişime Kapatıldığı İddiası Doğru Değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi erişime kapatıldı.' iddiasının doğru olmadığını bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin internet sitesinin erişime kapatılmadığı ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

02.08.2024 14:11
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Anayasa Mahkemesinin (AYM) internet sitesi erişime kapatıldı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı' iddiası doğru değildir. Anayasa Mahkemesinin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, 'Anayasa Mahkemesinin kararıyla' ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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