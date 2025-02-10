İşçiler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Çıkıyor - Son Dakika
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İşçiler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Çıkıyor

ANKA Haber Ajansı 10 Şubat Pazartesi gündemi

10.02.2025 09:07  Güncelleme: 11:41
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09.00 - Çayırhan Termik Santralinin satışı ile maden sahalarının özelleştirme sürecine karşı işçiler Beypazarı'ndan Ankara'ya başlatacakları yürüyüş öncesi basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve işgücü istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin de hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve TÜRKONFED destekleriyle 18-19 Şubat tarihlerinde 4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi bilgilendirme toplantısını BASİFED Federasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.00 - CHP Parti Meclisi, parti genel merkezinde "erken seçim stratejileri" gündemiyle toplanacak. (ANKARA)

17.00 - CHP Ankara İl Başkanlığı " Beşevler'den Beştepe'ye Trump'a karşı Filistin'e destek" yürüyüşünün ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısı karşısında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

18.00 - CHP İstanbul Gençlik Kolları, Atatürk Evi önünde teğmenlere destek açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı verilecek. Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında konuşacak.

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-Göztepe müsabakaları oynanacak. (TRABZON - MUĞLA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Çayırhan, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçiler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Çıkıyor - Son Dakika

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