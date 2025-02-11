Anka Haber Ajansı 11 Şubat Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 11 Şubat Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 11 Şubat Salı gündemi

11.02.2025 09:02  Güncelleme: 10:46
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09.00- Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

10.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, Buca Gediz Mahallesinde görme engelli köpek Anne'yi sopayla döven Tahir Kılıç ve Remzi Kılıç'ın yargılanacağı ve Bayraklı Adliyesi 56. Asliye Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.30 - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve dün Ataköy 5. Kısım Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - 13.30- TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - KFC ve Pizza Hut çalışanları, alacaklarının ödemesi istemiyle YDA Center'daki Krispy Kreme önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in katılımıyla Kültür Merkezi'nde 12 projenin tanıtılacağı dijital dönüşüm lansmanı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/MANİSA)

15.00- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (ANKARA)

15.00 - Bayrampaşa Belediyesi, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri için anma etkinliği düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'na katılacak. (PUTRAJAYA)

- Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madencilerin, Beypazarı'ndan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş ikinci gününde devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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