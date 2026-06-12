TÜİK ve TCMB verileri, siyaset ve spor gündemi

TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (İSTANBUL)
11.00 - Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri, şirket önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi önünde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun Fethinin 672'nci yıl dönümü kutlaması ile Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ÇANAKKALE)
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi "12. Yargı Paketi" ile TBMM gündemine getirilmesi planlanan değişikliklere ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Öğrenci Sendikası tarafından düzenlenen "Sistematik Çocuk İşçiliği ve MESEM'le Mücadele" başlıklı etkinlik öncesinde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camisi Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/EDİRNE)
Buca Belediyesi Meclisi'nde Belediye Başkan Vekili seçimi yapılacak. (GÖTÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
CHP İstanbul İl Başkanlığı Başakşehir'den Bahçeşehir'e "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşü gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye Buluşmaları"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)
22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na B Grubu'nda Kanada-Bosna Hersek maçıyla devam edilecek. (TORONTO)
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