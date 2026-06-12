TÜİK ve TCMB verileri, siyaset ve spor gündemi - Son Dakika
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TÜİK ve TCMB verileri, siyaset ve spor gündemi

12.06.2026 09:01  Güncelleme: 10:28
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ANKA Haber Ajansı 12 Haziran Cuma gündemi

10.00 -

TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini, kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (İSTANBUL)

11.00 - Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri, şirket önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 -

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi önünde Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun Fethinin 672'nci yıl dönümü kutlaması ile Gazi Süleyman Paşa'yı anma programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ÇANAKKALE)

12.00 -

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi "12. Yargı Paketi" ile TBMM gündemine getirilmesi planlanan değişikliklere ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

13.00 -

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Öğrenci Sendikası tarafından düzenlenen "Sistematik Çocuk İşçiliği ve MESEM'le Mücadele" başlıklı etkinlik öncesinde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camisi Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/EDİRNE)

16.00 -

Buca Belediyesi Meclisi'nde Belediye Başkan Vekili seçimi yapılacak. (GÖTÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

19.30 -

CHP İstanbul İl Başkanlığı Başakşehir'den Bahçeşehir'e "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşü gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

20.30 -

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye Buluşmaları"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na B Grubu'nda Kanada-Bosna Hersek maçıyla devam edilecek. (TORONTO)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK ve TCMB verileri, siyaset ve spor gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berfin Can Çalı Berfin Can Çalı:
    gündemi incelediğimde oldukça yoğun bir program olduğunu görüyorum fakat turizm açısından baktığımızda Edirne'deki restorasyon açılışı uluslararası imajımız için olumlu bir gelişme sayılabilir. Buna karşılık böyle gündemler dış dünyaya yeterince aktarılmıyor ve ülke markalaşması konusunda eksiklikler devam ediyor. Medya stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Şükrü Bozyel Şükrü Bozyel:
    çocuk işçiliğiyle mücadele günü çok önemli ?? ama ne yazık ki hala bu sorun var ?? umarım somut adımlar atılır bu konuda 0 0 Yanıtla
  • Ömer Bildik Ömer Bildik:
    bak şimdi ben emekliyim eski zamanlarda böyle gündemler vardı ama o zaman da işler yürüyürdü şu gün ne kadar etkinlik var ama memleketin işi ne oldu bunu anlayamıyorum hepsi konuşma konuşma konuşma 0 0 Yanıtla
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