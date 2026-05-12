Anka Haber Ajansı 12 Mayıs Salı Gündemi
Anka Haber Ajansı 12 Mayıs Salı Gündemi

12.05.2026 09:02  Güncelleme: 10:12
ANKA Haber Ajansı 12 Mayıs Salı gündemi

09.45 - 17 Mayıs Derneği Başkanı Defne Güzel hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçundan açılan davanın ilk duruşması, Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

10.00 - Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve RTÜK iş birliğiyle "Canlı Yayınlanan Reality Show Niteliğindeki Programlarda Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Rehber Lansman Toplantısı" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin Sheraton Otel'de düzenlenecek açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, okullarda yaşanan şiddet olayları ve okul güvenliğine ilişkin TBMM'de toplantı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 414 sanıklı davaya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine ikinci gününde, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan yargılanmasına Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Duruşma öncesinde Türkmen'e destek açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ GAZİANTEP)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı inşaat maliyet endeksi verileri ile 2025 yılı "İstatistiklerle Aile" bültenini yayımlayacak. (ANKARA)

11.00 - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılandığı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

12.00 - Gülistan Doku dosyasına ilişkin haberlerinin ardından BirGün muhabiri Sarya Toprak'ı hedef gösterenlerle ilgili Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Ödülleri Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - Devrimci Emekliler Sendikası, SGK önünde gündeme ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30 - DİSK Devrimci Emekli-Sen, Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - Sendikal hakları için greve devam eden Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı"na iştirak edecek, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.30 – DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da çeşitli temaslarda bulunacak. (DOHA)

