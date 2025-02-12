Anka Haber Ajansı 12 Şubat Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 12 Şubat Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 12 Şubat Çarşamba gündemi

12.02.2025 09:01  Güncelleme: 10:12
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09.00 - 18.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Çorlu ve Ergene ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - TEKİRDAĞ)

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ile İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, Aralık 2024'e ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli,Çeşme'de nitelikli tarımsal üretim çalıştayının açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - Elektrik Mühendisleri organizasyonu ile nükleer enerji danışmanı Mycle Schneider, Mülkiye Kültür Merkezi'nde Dünya Nükleer Endüstri 2024 Yılı Durum Raporu Türkiye sunumu yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve bölge belediye eş başkanları, Van Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ VAN)

13.00 - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, tutuklu belediye başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat, Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ve tutuklu gazeteci Suat Toktaş'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP "iktidar yolunda parti politikalarını daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla 81 il örgütünün basın ve sosyal medya sorumlularının katılımıyla" Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde Kurumsal İletişim Buluşması düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (ANKARA)

16.00- KFC çalışanları, alacaklarının ödenmesi istemiyle Karşıyaka Çarşı KFC şubesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ikili görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve İş Forumu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CAKARTA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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