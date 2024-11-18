Anka Haber Ajansı 18 Kasım Pazartesi Gündemi

Güncel

10.00 - 09.30 - Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi'nde yapılacak. CHP heyeti, duruşma öncesinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Esenyurt'un görevden alınan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, yılın 3. çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini, eylül ayına yönelik hizmet üretim endeksini ve 2023 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri bültenini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi Yavuztürk Kent Lokantası'nın serbest bırakılmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - CHP MYK, Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Esenyurt İlçe Başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Akbelen ile ilgili "ÇED muafiyeti" kararının iptali için açılan davanın duruşması, Muğla 2.İdare Mahkemesinde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

15.00 - CHP'nin Esenyurt'ta kayyum atamasına karşı başlattığı Demokrasi Nöbeti ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…