Anka Haber Ajansı 18 Mart Pazartesi Gündemi

1- 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında İzmir Valiliği, Kadıfekale Hava Şehitliğinde tören düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 10.00)
2- CHP İZBB Başkan Adayı Cemil Tugay Kadifekale Şehitliğini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - 11.30)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Gazipaşa ve Alanya'da halka hitap edecek. İstanbul'da 'Dijital Gençlik Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI 12.00-15.00-20.30)
4- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle İzmir ziyareti kapsamında Kadıfekale Hava Şehitliğini ziyaret edecek (GÖRÜNTÜLÜ - 12.00)
5- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Bakırköy- Ataköy İkitelli Metro Hattı Bahariye-Ataköy İstasyonları Arası 2. Etap Açılışı' 'Büyükçekmece Tepecik Göl Sahili Doğal Yaşam Parkı Açılışı ve Halk Buluşması' ve 'İnanç Grupları Temsilcileriyle İftar'a katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12.00-16: 30-19: 21)
6- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek (GÖRÜNTÜLÜ - 13.00)
7- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Pazarcılar Odası ile düzenlenen iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - 19.05)
8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da Şalpazarı, Beşikdüzü ve Yomra'da esnaf ziyaretleri yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ 13.00- 14.30- 16.10)
9- İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk deprem sonrası yıkılan ve iki blokta toplam 43 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi hakkında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ -14.00)
10- TİP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı İrfan Değirmenci, İzmir Güzelyalı Parkında halk buluşması gerçekleştirerek İzmir adaylarına destek isteyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14.30)
11- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü Töreni, Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış törenine ve 4. Kolordu Komutanlığında düzenlenen askerler ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 13.00-16.30-19.05)
12- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI 19.05)
13- Ankara Sanayi Odası, 60. Yıl Kuruluş Yılı Ödül Töreni yapılacak. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak. (19.00)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 18 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılı Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise konut fiyat endeksleri bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 oranlarında arttı.
Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi. İl genelinde çocuk işçi çalıştırılabilecek sektörler düzenli olarak denetlenirken, emniyet müdürlüğü, İş-Kur ve Göç İdaresi ile koordinasyon sağlanıyor. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 16 yaş altı çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmediğini ve ilde çocukların dilenmediğini ya da dilendirilmediğini belirtti.
Kocaeli'de yapılan kumar operasyonlarında, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde kumar oynandığı tespit edildi. Kartepe ve Gölcük ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 10 kişiye 64 bin 250 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, kumar oynanan miktarlara da el konuldu ve adli işlem başlatıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet süren gençler, eğlence sırasında kurusıkı tabanca ile birbirlerine ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerini tespit etti. Operasyon sonucunda iş yerine mühürleme işlemi yapıldı ve toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Ergene Velimeşe Spor mağlubiyetinin ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını açıkladı. Kanber, takımın performansından memnun olduklarını ve Play-Off için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Yalova Altınova ilçesinde mevcut mahalle muhtarları ile muhtar adayları bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Altınova Belediyesi Zabıta Personeli Yavuz Sazil'in organizasyonuyla gerçekleşen buluşmada, muhtarlar ve adaylar seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesini temenni etti.
Depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde alternatif ürün olarak ekimi yaygınlaşan bezelyede hasat başladı. Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyat 50 TL'den alıcı buluyor. Kadın çiftçi Yeter Yeğen, yağışlardan dolayı verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirtti.
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk 2 ayında ihracatını yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdı. Irak, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkeleri en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.
Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 27 F 6444 ile 23 AAZ 754 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Başakşehir'de on bir ayın sultanı Ramazan dolu dolu yaşanıyor. Çocuk etkinliklerinden kitap fuarına kadar birçok etkinlikle Başakşehirliler keyifli bir Ramazan geçiriyor.
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